KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI

Costa, yapılan iki görüşmenin ardından Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde yer almasından dolayı düşündüğü imza parasından vazgeçerken, senelik 3.5 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya olumlu yaklaştı. Başarılı santrfor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha yapılacak olan görüşmenin ardından rakamda uzlaşılması durumunda, resmi imzaların ay sonuna kadar atılmasına kesik gözüyle bakılıyor.