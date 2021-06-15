15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah beyazlılar Aboubakar ile yolların ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına başladı. Önümüzdeki sezon tüm kulvarlara damga vurması beklenen bir golcü arayan Kara Kartal, listesine önemli isimleri aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon 'ine iddialı bir şekilde girmek istiyor ve bu bağlamda forvet hattını güçlendirmenin peşinde. Geçen yılki santrforlar ve 'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran yönetimin listesinin başında yer alıyor. İspanyol forvet ile iki kez temasa geçen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun yıllık ücretini indirmek için yoğun çaba harcıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

KÜÇÜK PÜRÜZLER KALDI

Costa, yapılan iki görüşmenin ardından Beşiktaş'ın 'nde yer almasından dolayı düşündüğü imza parasından vazgeçerken, senelik 3.5 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya olumlu yaklaştı. Başarılı santrfor ile önümüzdeki günlerde bir kez daha yapılacak olan görüşmenin ardından rakamda uzlaşılması durumunda, resmi imzaların ay sonuna kadar atılmasına kesik gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

ORIGI'YE KİRALIK TEKLİFİ

Yeni iddialardan biri basınından geldi. Kartal'ın 'ten ayrılacak olan Borre ile kontakta bulunduğu belirtilirken alternatifler arasında Liverpool'da kadroda düşünülmeyen 'nin de yer aldığı yazıldı. Merseyside ekibinde formaya hasret kalan 26 yaşındaki futbolcu, senelik 3.5 milyon euro kazanırken kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

MİLLİ MAÇTA AÇIKLANDI

Kolombiya Copa Amerika'nın ilk maçında 'u 1-0 yendi 'de yayımlanan maçın spikeri, "Rueda, gelecek sezon 'nde oynamaya hazırlanan Falcao'ya Türkiye'de rakip olacak Borja'yı 11'e koyarak hepimizi şaşırttı" dedi. Spiker, 28 yaşındaki Borja'nın, Falcao'ya rakip olacağını ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını belirtmesi yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek iması olarak algılandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

INTER-MILAN PEŞİNDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet takviyesi için dev kulüplerle yarışıyor. İtalya basını, 30 Haziran'da R. Plate ile sözleşmesi sona erecek olan Rafael Santos Borre'yi Beşiktaş'ın da istediğini ileri sürdü. Haberde Milan ve İnter'in Kolombiyalı forveti almak istediği ifade edilirken, Beşiktaş'ın da bu transferde ısrarcı olduğu vurgulandı. Tuttosport'ta yer alan haberde Borre'yi San Pablo, Palmeiras ve Gremio'nun da istediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

SON ADAY KONGO'DAN

Beşiktaş için son olarak İngiltere Championship ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu , önerildi. Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren Assombalonga, bu sezon Middlesbrough formasıyla 32 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü oyuncu, 2011 yılında başladığı kariyerinde toplamda 346 maça çıktı ve 131 gol, 18 asistle oynadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

KENAN'LA 3 YILLIK İMZA

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, siyah beyazlılar Salih Uçan'ın ardından Kenan Karaman'ı da kadrosuna katmak için resmi temaslara başlamıştı. Kartal bu transferde de mutlu sona ulaştı ve Kenan Karaman ile 3 yıllığına anlaştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni santrforu kim olacak? Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

Şu anda milli takım kampında bulunan tecrübeli futbolcunun euro 2020 sonrası imzayı atması bekleniyor. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı. (Fotomaç)

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