Beşiktaş'ta Adem Ljajic gözden düştü. Siyah beyazlılar Sırp oyuncuyu elden çıkartmak istiyor. Gelecek sezon Sergen Yalçın'ın planları arasında bulunmayan yıldız oyuncu için gelecek her teklife onay verilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş alacağı oyuncular kadar, göndereceği isimler için de çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de yönetimin geçen sezon devre arasından beri göndermeye çalıştığı Adem Ljajic. Maliyet yükünü azaltmak isteyen siyah-beyazlılar, Boşnak orta saha için gelebilecek her teklife açık olduklarını menajerlere bildiriyorlar. 29 yaşındaki futbolcu için düşük rakamlara bile 'evet' denecek.

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