15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bileti kesildi! Gelecek her teklife 'evet'

Ljajic'in bileti kesildi! Gelecek her teklife 'evet'
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

'ta Adem Ljajic gözden düştü. Siyah beyazlılar Sırp oyuncuyu elden çıkartmak istiyor. Gelecek sezon Sergen Yalçın'ın planları arasında bulunmayan yıldız oyuncu için gelecek her teklife onay verilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

alacağı oyuncular kadar, göndereceği isimler için de çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de yönetimin geçen sezon devre arasından beri göndermeye çalıştığı Adem Ljajic. Maliyet yükünü azaltmak isteyen siyah-beyazlılar, Boşnak orta saha için gelebilecek her teklife açık olduklarını menajerlere bildiriyorlar. 29 yaşındaki futbolcu için düşük rakamlara bile 'evet' denecek.

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