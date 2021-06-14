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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş fiyat yükseltti! İşte Valentin Rosier teklifi

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'i kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'a 500 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu ilk teklifini iletmişti. Portekiz temsilcisi bu teklifi reddederken Beşiktaş, başarı bonusları dahil 3.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde yeni bir teklif yaptı. Transfer sürecindeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
14.06.2021
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