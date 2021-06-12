12 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong iddiası!

Kartal'a Hollandalı forvet!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yeni sezon öncesi transfer listesinin bir numarasında var. basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar yıldız futbolcuya teklifte bulundu. ( haberleri)

'ın istesindeki santrfor adaylarından biri olan için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 'dan Voetbal Premieur'un iddiası ve Fotomaç'ın derlediği habere göre "Beşiktaş, Luuk de Jong'a cazip bir teklif yaptı" haberde; "'nin üst düzey kulübü geçtiğimiz günlerde 'nın forvetinin menajeri ile görüştü. Luuk de Jong'un her sezon başına 2.5 ila 3 milyon euro'luk bir sözleşme sundu. Ayrıca 2 milyon imza bonusu alabilir. Bu için kötü haber gibi görünse de Beşiktaş'ın bu transferi bitirme şartı, Sevilla'nın onu bedelsiz bırakması" ifadelerine yer verdi.
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