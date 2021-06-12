12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Luuk de Jong iddiası!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi transfer listesinin bir numarasında Luuk de Jong var. Hollanda basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar yıldız futbolcuya teklifte bulundu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın istesindeki santrfor adaylarından biri olan Luuk de Jong için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hollanda'dan Voetbal Premieur'un iddiası ve Fotomaç'ın derlediği habere göre "Beşiktaş, Luuk de Jong'a cazip bir teklif yaptı" haberde; "Türkiye'nin üst düzey kulübü geçtiğimiz günlerde Sevilla'nın forvetinin menajeri Louis Laros ile görüştü. Luuk de Jong'un her sezon başına 2.5 ila 3 milyon euro'luk bir sözleşme sundu. Ayrıca 2 milyon imza bonusu alabilir. Bu PSV için kötü haber gibi görünse de Beşiktaş'ın bu transferi bitirme şartı, Sevilla'nın onu bedelsiz bırakması" ifadelerine yer verdi.
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