15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Trabzonspor gündeminde olan Takuma Asano için harekete geçti

Kartal'a Japon forvet! Trabzonspor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen , bir dönem 'un da gündeminde olan 'yu gündemine aldı. İşte transferdeki detaylar... ( haberleri)

ve 'nda şampiyonluğa ulaşan 'ta transfer çalışmaları sürüyor. ile sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılan 'da takımdan ayrılan yerine de golcü aranıyor. Siyah beyazlılar, 'un da gündemine gelen 'yu kadrosuna katabilir.

2016 yılında 'e transfer olarak dikkat çeken Japon futbolcu, beklenen patlamayı yapamadı. Son olarak forması giyen 26 yaşındaki golcü, şu an kulüpsüz durumda.

Geçtiğimiz sezon Partizan formasını yalnızca 3 kez terleten Asano, gol katkısı veremedi. Japon futbolcu forvet mevkiinin yanı sıra her iki kanatta da forma giyebiliyor.

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