Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Trabzonspor gündeminde olan Takuma Asano için harekete geçti
Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor'un da gündeminde olan Takuma Asano'yu gündemine aldı. İşte transferdeki detaylar... (BJK spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sergen Yalçın ile sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılan Kartal'da takımdan ayrılan Aboubakar yerine de golcü aranıyor. Siyah beyazlılar, Trabzonspor'un da gündemine gelen Takuma Asano'yu kadrosuna katabilir.
2016 yılında Arsenal'e transfer olarak dikkat çeken Japon futbolcu, beklenen patlamayı yapamadı. Son olarak Partizan forması giyen 26 yaşındaki golcü, şu an kulüpsüz durumda.
Geçtiğimiz sezon Partizan formasını yalnızca 3 kez terleten Asano, gol katkısı veremedi. Japon futbolcu forvet mevkiinin yanı sıra her iki kanatta da forma giyebiliyor.
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