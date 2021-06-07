07 Haziran 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Kaan Ayhan ve Kenan Karaman...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ilk 3 sırada tamamlayan ve gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ezeli rakipler, milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın transferinde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi (FB spor haberi) (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Kaan Ayhan ve Kenan Karaman...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'nun açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası transferde rota yerli yıldızlara kaydı. Fenerbahçe, ve Beşiktaş, Milli Takım'ımızın iki önemli ismi ve 'ı kadrosuna katabilmek için savaşa başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Kaan Ayhan ve Kenan Karaman...

Geçtiğimiz hafta 'a gelen 'ın menajeri , yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini 3 kulübe de iletti. Pazarlıklar şu anda devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Kaan Ayhan ve Kenan Karaman...

SASSUOLO KİRALAMAYA SICAK
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, ve Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı ise kararını Euro 2020 sonrası verecek. Milli yıldızın kulübü Sassuolo, kiralama önerisine sıcak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Kaan Ayhan ve Kenan Karaman...

Eğer 'nin baskısına rağmen karar değişmezse takımlar yeni sezonda 11'lerinde en az 3 yerli oynatmak zorunda. Bu nedenle Kenan ve Kaan'ın önemi çok arttı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Kaan Ayhan ve Kenan Karaman...

-2 takımı 'la sözleşmesi sona eren 'a 3 büyüklerin dışında 'dan da talipler var. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kısa bir süre içinde verip yeni takımını belirlemesi bekleniyor.

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