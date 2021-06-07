Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Kaan Ayhan ve Kenan Karaman...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ilk 3 sırada tamamlayan ve gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ezeli rakipler, milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın transferinde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi (FB spor haberi) (GS spor haberi)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası transferde rota yerli yıldızlara kaydı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Milli Takım'ımızın iki önemli ismi Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için savaşa başladı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, yıllık 1.2 milyon Euro'luk maaş talebini 3 kulübe de iletti. Pazarlıklar şu anda devam ediyor.
SASSUOLO KİRALAMAYA SICAK
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kiralama teklifi yaptığı Kaan Ayhan ise kararını Euro 2020 sonrası verecek. Milli yıldızın kulübü Sassuolo, kiralama önerisine sıcak.
Eğer Kulüpler Birliği'nin baskısına rağmen karar değişmezse takımlar yeni sezonda 11'lerinde en az 3 yerli oynatmak zorunda. Bu nedenle Kenan ve Kaan'ın önemi çok arttı.
Bundesliga-2 takımı Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona eren Kenan Karaman'a 3 büyüklerin dışında Almanya'dan da talipler var. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kısa bir süre içinde verip yeni takımını belirlemesi bekleniyor.
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