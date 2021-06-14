14 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou'ya Marsilya talip oldu!

N'Koudou'ya Fransa'dan talip! Yönetimin kararı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

'ın 26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'ya ülkesi ’dan teklif var. Beşiktaş yönetiminin, özellikle ligin ikinci yarısındaki performansıyla şampiyonlukta büyük katkı sağlayan yıldız futbolcuya, teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, 'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başarmıştı.

Sabah'ın haberine göre, iki sezon önce bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenerek 'dan transfer edilen Fransız futbolcuya 'nın ilgisi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.

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