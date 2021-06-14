14 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa transferinde son raunt! O rakama...

Daha önce Diego Costa'nın menajeri ile iki kez görüşen siyah-beyazlı yönetim, transfer için bir kez daha harekete geçti. Kara Kartal, 3. buluşmada bu işi noktalamayı planlıyor. Siyah beyazlı kulübün beklentisi yıldız futbolcunun biraz daha indirime gidip 2.5 milyon Euro'yu kabul etmesi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberi (BJK transfer haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa transferinde son raunt! O rakama...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Santrfor mevkiine iki oyuncu birden almak isteyen 'ın ilk hedefi, bonservisi elinde olan ... Ancak siyah-beyazlılar için mali şartlar büyük önem taşıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa transferinde son raunt! O rakama...

'ın haberine göre, İspanyol forvetin maaş talebini 2.5 milyon Euro seviyelerine çekmesi halinde bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun menajeriyle internet üzerinden yapılan iki görüşme sonrası 3.5 milyon Euro'luk maaş isteğinden indirime gitmeyi kabul etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa transferinde son raunt! O rakama...

Ayrıca imza parasından da vazgeçti. Diğer Türk kulüplerinin de gündeminde olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelen birçok teklife rağmen 'nde boy göstermeye devam etmek için tercihinin olduğu kaydedilirken siyah-beyazlılar, maaş talebini bir miktar daha düşürmesini bekliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa transferinde son raunt! O rakama...

, üçüncü kez Costa'nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak.

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