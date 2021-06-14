Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Trabzonspor'un gündeminde olan Cornelius için harekete geçti
Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bir dönem Trabzonspor'un gündemine giren Andreas Cornelius için görüşmelerini hızlandırmaya başladı. (BJK spor haberleri)
Listesinde Diego Costa, Christian Benteke, Luuk De Jong gibi forvet adayları bulunan Beşiktaş'ta bir isim öne çıkmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüpte kısa süre önce transfer listesine giren Andreas Cornelius konusu ciddileşiyor.
Oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni anlaşma yaptıktan sonra futbolcu ile ilgili kararı hocaya bırakacaktı. Fotomaç'ın haberine göre Yalçın'la Andreas Sergen Cornelius konusu geçtiğimiz gün görüşüldü. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Sergen Yalçın'la yeni sözleşme için el sıkıştıktan sonra listedeki isimler üzerine kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi.
SON İKİ SEZONU PARMA'DA GEÇİRDİ!
Sergen Yalçın'ın 28 yaşındaki Danimarkalı forvet hakkında olumlu yönde görüş bildirdiği, bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin de vakit kaybetmeden teklif hazırlıklarına başladığı ifade edildi. Hatta gelen haberlere göre 1.93 boyundaki oyuncu için İtalyan kulübü Atalanta'ya 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir rakam önerileceği dile getirildi.
Daha önce Bordeaux ve 2 sezonluğuna Parma'ya kiralanan Andreas Cornelius, Parma'da 2 sezonda 56 karşılaşmada 13 gol atıp 7 de asist yaptı. Son dönemlerde çeşitli sakatlıklar yaşayan oyuncunun bu durumu form düşüşüne neden oldu.
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