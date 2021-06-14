Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Trabzonspor'un gündeminde olan Cornelius için harekete geçti

SON İKİ SEZONU PARMA'DA GEÇİRDİ!

Sergen Yalçın'ın 28 yaşındaki Danimarkalı forvet hakkında olumlu yönde görüş bildirdiği, bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin de vakit kaybetmeden teklif hazırlıklarına başladığı ifade edildi. Hatta gelen haberlere göre 1.93 boyundaki oyuncu için İtalyan kulübü Atalanta'ya 3.5 ile 4 milyon euro arasında bir rakam önerileceği dile getirildi.