14 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ghezzal'dan transfer itirafı! Beşiktaş...

Ghezzal'dan transfer itirafı! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan 'dan transfer açıklaması geldi. Ghezzal, "Sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum önceliğim Beşiktaş. 'de, 'da mutluyum. Eğer Beşiktaş'a gidemezsem başka teklifler değerlendirilir." dedi ( haberleri)

'ın tekrar kadrosuna katmak istediği 'ın ile anlaştığı iddia edilmiş daha sonra yalanlanmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Cezayirli futbolcu, bu söylentiler üzerine ülkesinde yeni bir açıklama yaptı. Tecrübeli krampon, "Sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum önceliğim Beşiktaş. 'de, 'da mutluyum. Eğer Beşiktaş'a gidemezsem başka teklifler değerlendirilir" ifadesini kullandı. Ghezzal ayrıca "Beşiktaş taraftarının önünde hiç forma giyemedim. Dolu tribünlere karşı o coşkuyu yaşamak istiyorum" diye konuştu. Ghezzal ile ve 'dan ikişer, 'dan 1 takım ilgileniyor.
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