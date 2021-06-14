14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Ghezzal'dan transfer itirafı! Beşiktaş...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Rachid Ghezzal'dan transfer açıklaması geldi. Ghezzal, "Sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum önceliğim Beşiktaş. Türkiye'de, İstanbul'da mutluyum. Eğer Beşiktaş'a gidemezsem başka teklifler değerlendirilir." dedi (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal'ın Al Nassr ile anlaştığı iddia edilmiş daha sonra yalanlanmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Cezayirli futbolcu, bu söylentiler üzerine ülkesinde yeni bir açıklama yaptı. Tecrübeli krampon, "Sürekli aynı şeyi tekrar ediyorum önceliğim Beşiktaş. Türkiye'de, İstanbul'da mutluyum. Eğer Beşiktaş'a gidemezsem başka teklifler değerlendirilir" ifadesini kullandı. Ghezzal ayrıca "Beşiktaş taraftarının önünde hiç forma giyemedim. Dolu tribünlere karşı o coşkuyu yaşamak istiyorum" diye konuştu. Ghezzal ile Rusya ve Fransa'dan ikişer, İtalya'dan 1 takım ilgileniyor.
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