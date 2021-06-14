14 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Chidozie Awaziem ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor!

Ve transfer bitti! Kartal'ın yeni stoperi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar bir dönem 'da forma giyen ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. ( haberleri)

, stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre , yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: … Girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda mesafe kat edildi. Bonvervisi ekibi 'da olan Awaziem için siyahbeyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç stoper için teknik direktör 'dan da onay alındı. Awaziem'in, detaylar sonrası Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Sağ bekte de oynayabilen Awaziem daha önce 'da kiralık olarak forma giymişti.

Kartal'a Nijeryalı stoper! Anlaşma sağlandı

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