Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Chidozie Awaziem ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor!
Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen Chidozie Awaziem ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş, stopere bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Kartal, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için gerçekleştirdiği çalışmalara bir oyuncuyu daha ekledi: Chidozie Awaziem… Girişimde bulunulan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuda mesafe kat edildi. Bonvervisi Portekiz ekibi Boavista'da olan Awaziem için siyahbeyazlı ekip oyuncu ve kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç stoper için teknik direktör Sergen Yalçın'dan da onay alındı. Awaziem'in, detaylar sonrası Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Sağ bekte de oynayabilen Awaziem daha önce Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.
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