Beşiktaş'ta, federasyonun yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Alınan yeni yabancı sınırına tepki veren kulüplerden biri Beşiktaş olurken, 4 yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Bunun yanı sıra son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın verecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

TFF, yeni sezondan itibaren yeni yabancı kuralını açıkladı. Federasyon 2021- 22 sezonunda 8+6, 2022-23'te 7+5 ve 2023-24'te 6+4 şeklinde yabancıların kademeli şekilde azaltılacağını açıklarken, başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplerden bu karara tepki geldi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yabancı kararı büyük önem taşıyor. Kadrosunda kiralıklarla birlikte 17 isimle sezonu tamamlayan siyah-beyazlılarda 6 yabancının sözleşmesi sona ererken kadroda düşünülmeyen isimlerle birlikte elde şu an 11 yabancı bulunuyor.

4 OYUNCU BELİRSİZ



Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Hasic'in durumu belirsiz. Genç yıldızın sakatlık durumuna göre lisansı askıya alınabilir ya da kiralanabilir. Takımda en yüksek maaşı kazanan Vida'ya teklif gelmemesi halinde yola devam edecek.



Ljajic'in de teklif gelmesi halinde yüksek maaşı nedeniyle yolların ayrılması gündemde. Yönetim Larin'den yüksek bonservisli bir satış beklerken diğer yabancılar için ise masaya gelen ciddi bir teklif yok.

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