05 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yabancı belirsizliği! Hasic Vida Ljajic ve Larin gidebilir

Beşiktaş'ta yabancı belirsizliği! 4 oyuncu gidebilir
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'ta, federasyonun yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Alınan yeni yabancı sınırına tepki veren kulüplerden biri Beşiktaş olurken, 4 yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Bunun yanı sıra son kararı Başkan ve Teknik Direktör verecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( spor haberi)

, yeni sezondan itibaren yeni yabancı kuralını açıkladı. Federasyon 2021- 22 sezonunda 8+6, 2022-23'te 7+5 ve -24'te 6+4 şeklinde yabancıların kademeli şekilde azaltılacağını açıklarken, başta olmak üzere tüm kulüplerden bu karara tepki geldi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yabancı kararı büyük önem taşıyor. Kadrosunda kiralıklarla birlikte 17 isimle sezonu tamamlayan siyah-beyazlılarda 6 yabancının sözleşmesi sona ererken kadroda düşünülmeyen isimlerle birlikte elde şu an 11 yabancı bulunuyor.

4 OYUNCU BELİRSİZ

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Hasic'in durumu belirsiz. Genç yıldızın sakatlık durumuna göre lisansı askıya alınabilir ya da kiralanabilir. Takımda en yüksek maaşı kazanan 'ya teklif gelmemesi halinde yola devam edecek.

Ljajic'in de teklif gelmesi halinde yüksek maaşı nedeniyle yolların ayrılması gündemde. Yönetim Larin'den yüksek bonservisli bir satış beklerken diğer yabancılar için ise masaya gelen ciddi bir teklif yok.

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