14 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti!

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberi: gelecek sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İtalyan gazetecinin iddiasına göre siyah-beyazlılar bonservisi elinde olan 'ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon avro maaş teklif etti. İşte son detaylar... ( haberleri)

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren 'ta flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nico Schira, siyah-beyazlıların şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan 'ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon avro maaş teklif ettiğini iddia etti. , yıllık 3 milyon avro isteyen Teixeira'yla görüşmelerini sürdürüyor.

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