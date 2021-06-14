14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş gelecek sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İtalyan gazetecinin iddiasına göre siyah-beyazlılar bonservisi elinde olan Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon avro maaş teklif etti. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nico Schira, siyah-beyazlıların şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon avro maaş teklif ettiğini iddia etti. Beşiktaş, yıllık 3 milyon avro isteyen Teixeira'yla görüşmelerini sürdürüyor.
#Besiktas have offered a contract until 2023 (€2M net/year) with option for another season to #AlexTexeira, who wants more (€3M net/year). The turkish club have also offered a bonus of €1,5M at signing. Talks ongoing. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2021
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