13 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andreas Cornelius operasyonu! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet takviyesi için arayış devam ediyor. Geçen sezon Porto'dan kiraladığı ve yeni sezon öncesi renklerine bağlamak istediği Vincent Aboubakar'ın Al-Nasr'a transfer olmasının ardından bu bölge için çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, adı bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Andreas Cornelius'u gündemine aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan yönetimin, 48 yaşındaki çalıştırıcının onay vermesi halinde Danimarkalı forvetin transferi için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andreas Cornelius operasyonu! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

'ın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına hız veren 'ta listeye bu kez 'dan bir isim dahil oldu. O da 'nın Danimarkalı forveti ...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andreas Cornelius operasyonu! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Fotomaç'ın haberine göre; mali şartlar nedeniyle uygun fiyata transferler yapmak isteyen siyah- beyazlılar, sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu için fiyat araştırması yapmaya başladı. Gelen haberlere göre ise 'la yeni anlaşma yapıldıktan sonra hoca onay verirse 1.93 boyundaki forvet için resmi girişimlere başlanacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andreas Cornelius operasyonu! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

yönetiminin piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan sol ayaklı oyuncu konusunda tam olarak ne kadarlık bir rakam önereceği bilinmiyor. 'ya 2017-18 sezonu başında transfer olan Cornelius, ertesi sezon 'ya kiralandı. Son iki sezonunu ise 'da geçirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andreas Cornelius operasyonu! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Bir dönem 'ın ve 'un da transfer gündemini meşgul eden kule forvet, geride kalan sezon yaşadığı sakatlıklarla değer kaybetti. Ülkesi ile 30 maçta boy gösteren 10 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andreas Cornelius operasyonu! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

TARZLARI FARKLI
'ın komple forvet özelliklerini Cornelius'tan beklemek doğru olmaz. Tarzları farklı olan bu ikiliden Cornelius, pivot santrfor özelliklerine yatkın. Sol ayağını kullanan 1.93'lik oyuncu, hava toplarında oldukça etkili. Danimarkalı, bu pozisyonlarda sıkça duran top almayı seviyor. Tekniği Aboubakar'a göre daha zayıf olan Cornelius, gücü ve fiziği üst seviyede olmasına rağmen top saklamakta bazen problemler yaşıyor. Koşu yoluna pas atmayı seven Cornelius, ortalama üstü bir bitiriciliğe sahip. Süper Lig'de fark yaratacak özellikleri
Mini yorum Sergen DAĞ

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