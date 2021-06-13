Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andreas Cornelius operasyonu! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet takviyesi için arayış devam ediyor. Geçen sezon Porto'dan kiraladığı ve yeni sezon öncesi renklerine bağlamak istediği Vincent Aboubakar'ın Al-Nasr'a transfer olmasının ardından bu bölge için çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, adı bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Andreas Cornelius'u gündemine aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan yönetimin, 48 yaşındaki çalıştırıcının onay vermesi halinde Danimarkalı forvetin transferi için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Aboubakar'ın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta listeye bu kez İtalya'dan bir isim dahil oldu. O da Atalanta'nın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius...





Fotomaç'ın haberine göre; mali şartlar nedeniyle uygun fiyata transferler yapmak isteyen siyah- beyazlılar, sezonu Parma'da kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu için fiyat araştırması yapmaya başladı. Gelen haberlere göre ise Sergen Yalçın'la yeni anlaşma yapıldıktan sonra hoca onay verirse 1.93 boyundaki forvet için resmi girişimlere başlanacak.



Beşiktaş yönetiminin piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan sol ayaklı oyuncu konusunda tam olarak ne kadarlık bir rakam önereceği bilinmiyor. Atalanta'ya 2017-18 sezonu başında transfer olan Cornelius, ertesi sezon Bordeaux'ya kiralandı. Son iki sezonunu ise Parma'da geçirdi.

