Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Andreas Cornelius operasyonu! Galatasaray ve Trabzonspor da istemişti
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet takviyesi için arayış devam ediyor. Geçen sezon Porto'dan kiraladığı ve yeni sezon öncesi renklerine bağlamak istediği Vincent Aboubakar'ın Al-Nasr'a transfer olmasının ardından bu bölge için çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar, adı bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Andreas Cornelius'u gündemine aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan yönetimin, 48 yaşındaki çalıştırıcının onay vermesi halinde Danimarkalı forvetin transferi için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Aboubakar'ın ayrılığı sonrası golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta listeye bu kez İtalya'dan bir isim dahil oldu. O da Atalanta'nın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius...
Fotomaç'ın haberine göre; mali şartlar nedeniyle uygun fiyata transferler yapmak isteyen siyah- beyazlılar, sezonu Parma'da kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu için fiyat araştırması yapmaya başladı. Gelen haberlere göre ise Sergen Yalçın'la yeni anlaşma yapıldıktan sonra hoca onay verirse 1.93 boyundaki forvet için resmi girişimlere başlanacak.
Bir dönem Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da transfer gündemini meşgul eden kule forvet, geride kalan sezon yaşadığı sakatlıklarla değer kaybetti. Ülkesi Danimarka ile 30 maçta boy gösteren Andreas Cornelius 10 gol kaydetti.
TARZLARI FARKLI
Aboubakar'ın komple forvet özelliklerini Cornelius'tan beklemek doğru olmaz. Tarzları farklı olan bu ikiliden Cornelius, pivot santrfor özelliklerine yatkın. Sol ayağını kullanan 1.93'lik oyuncu, hava toplarında oldukça etkili. Danimarkalı, bu pozisyonlarda sıkça duran top almayı seviyor. Tekniği Aboubakar'a göre daha zayıf olan Cornelius, gücü ve fiziği üst seviyede olmasına rağmen top saklamakta bazen problemler yaşıyor. Koşu yoluna pas atmayı seven Cornelius, ortalama üstü bir bitiriciliğe sahip. Süper Lig'de fark yaratacak özellikleri
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