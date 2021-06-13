13 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'dan şok talep! Yönetimden bunu istedi

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı ve gösterdiği başarılı performansla siyah-beyazlıların sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasında önemli rol oynayan Rachid Ghezzal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Cezayirli futbolcudan yönetime sıkıntı yaratacak bir talep geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'dan şok talep! Yönetimden bunu istedi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

'ta sezonun en dikkat çeken isimlerinden 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. Kulübe haber yollayan Ghezzal'ın geride kalan sezonda 1.5 milyon euro'ya oynadığını hatırlatarak 2.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların ise bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği kaydedildi. Tarafların tekrar pazarlık yapması bekleniyor. Ghezzal 17 gol pasıyla ligde asist kralı olmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'dan şok talep! Yönetimden bunu istedi

AL NASSR İDDİASI

Öte yandan dün sosyal medyaya Ghezzal ile ilgili sürpriz bir iddia düştü. Oyuncunun Al Nassr ile anlaştığı yazılmaya başladı ancak ne kulüpten ne Ghezzal'den bir açıklama gelmedi. Cezayirli yıldız, 'ta devam edeceğini her fırsatta söylüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'dan şok talep! Yönetimden bunu istedi

5 TAKIM PEŞİNDE

Öte yandan Ghezzal'le Rusya ve Fransa'dan ikişer, İtalya'dan ise bir takımın talip olduğu öğrenildi. 2 haftalığına tatilen çıkan 'in 'ı beklediği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'dan golcü operasyonu! G.Saray ve Trabzon da istemişti Kartal'dan golcü operasyonu! G.Saray ve Trabzon da istemişti
Beşiktaş Luuk de Jong'dan vazgeçti Beşiktaş Luuk de Jong'dan vazgeçti
Ve anlaşma sağlandı! Sergen Yalçın ile devam Ve anlaşma sağlandı! Sergen Yalçın ile devam
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör