Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'dan şok talep! Yönetimden bunu istedi
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiraladığı ve gösterdiği başarılı performansla siyah-beyazlıların sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasında önemli rol oynayan Rachid Ghezzal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Cezayirli futbolcudan yönetime sıkıntı yaratacak bir talep geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta sezonun en dikkat çeken isimlerinden Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. Kulübe haber yollayan Ghezzal'ın geride kalan sezonda 1.5 milyon euro'ya oynadığını hatırlatarak 2.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların ise bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği kaydedildi. Tarafların tekrar pazarlık yapması bekleniyor. Ghezzal 17 gol pasıyla ligde asist kralı olmuştu.
AL NASSR İDDİASI
Öte yandan dün sosyal medyaya Ghezzal ile ilgili sürpriz bir iddia düştü. Oyuncunun Al Nassr ile anlaştığı yazılmaya başladı ancak ne kulüpten ne Ghezzal'den bir açıklama gelmedi. Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta devam edeceğini her fırsatta söylüyor.
5 TAKIM PEŞİNDE
Öte yandan Ghezzal'le Rusya ve Fransa'dan ikişer, İtalya'dan ise bir takımın talip olduğu öğrenildi. 2 haftalığına tatilen çıkan Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'ı beklediği kaydedildi.
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