Beşiktaş'ta sezonun en dikkat çeken isimlerinden Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. Kulübe haber yollayan Ghezzal'ın geride kalan sezonda 1.5 milyon euro'ya oynadığını hatırlatarak 2.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların ise bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği kaydedildi. Tarafların tekrar pazarlık yapması bekleniyor. Ghezzal 17 gol pasıyla ligde asist kralı olmuştu.