13 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş efsane kalecinin peşinde! Hedef Gianluigi Buffon...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile de anlaşmaya varan siyah beyazlılar, artık tamamıyla transfere odaklandı. Özellikle kiralık ve sözleşmesi sona eren oyuncuların ayrılmasıyla önemli bir kan kaybı yaşayan Kartal, bu sezon transferleri son güne bırakmak istemiyor. Bir yandan Ersin Destanoğlu'na da Avrupa'nın önemli kulüplerinin teklif yapmasıyla Beşiktaş, efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon'u gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş efsane kalecinin peşinde! Hedef Gianluigi Buffon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

'ta transfer hareketliliği başladı. Sözleşmesi biten teknik direktör 'la yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılarda, artık gözler transfere çevrildi. Yönetim Yalçın'ın istekleri doğrultusunda yapılacak takviyelere yoğunlaştı. Özellikle forvette eksiği olan Beşiktaş'ta, Ersin'e gelen tekliflerin ardından kaleci de birinci gündem maddesi oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş efsane kalecinin peşinde! Hedef Gianluigi Buffon...

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren için sürpriz bir isim gündeme geldi. , futbol tarihinin efsane kalecilerinden , için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş efsane kalecinin peşinde! Hedef Gianluigi Buffon...

basınından Calciomercato'nun haberine göre, siyah beyazlılar İtalyan'ın efsane kalecisi için nabız yokladığı ve teklif yapmaya hazırlandığı idda edildi. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmeyen haberde 43 yaşındaki kaleci ile eski kulübü ile 'nın da ilgilendiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş efsane kalecinin peşinde! Hedef Gianluigi Buffon...

'tan ayrılacak olan deneyimli kaleci de kariyerinde yeni bir heyecan yaşamak istiyor. 'nın büyük kulüplerine gidip yedek kalma riskini almak istemeyen deneyimli oyuncu da siyah beyazlılara sıcak bakabilir.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş efsane kalecinin peşinde! Hedef Gianluigi Buffon...

G.SARAY DA İSTİYORDU

'ta geçtiğimiz sezon , ve kupa olmak üzere toplam 14 maç çıkan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapadı. Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona eren deneyimli file bekçisinin adı yakın zamanda 'la da anılmıştı.

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