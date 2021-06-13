Son dakika transfer haberi: Beşiktaş efsane kalecinin peşinde! Hedef Gianluigi Buffon...
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile de anlaşmaya varan siyah beyazlılar, artık tamamıyla transfere odaklandı. Özellikle kiralık ve sözleşmesi sona eren oyuncuların ayrılmasıyla önemli bir kan kaybı yaşayan Kartal, bu sezon transferleri son güne bırakmak istemiyor. Bir yandan Ersin Destanoğlu'na da Avrupa'nın önemli kulüplerinin teklif yapmasıyla Beşiktaş, efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon'u gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Sözleşmesi biten teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılarda, artık gözler transfere çevrildi. Yönetim Yalçın'ın istekleri doğrultusunda yapılacak takviyelere yoğunlaştı. Özellikle forvette eksiği olan Beşiktaş'ta, Ersin'e gelen tekliflerin ardından kaleci de birinci gündem maddesi oldu.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kartal, futbol tarihinin efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon, için harekete geçti.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, siyah beyazlılar İtalyan'ın efsane kalecisi Gianluigi Buffon için nabız yokladığı ve teklif yapmaya hazırlandığı idda edildi. Yapılacak teklifle ilgili herhangi bir detaya yer verilmeyen haberde 43 yaşındaki kaleci ile eski kulübü Parma ile Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.
G.SARAY DA İSTİYORDU
Juventus'ta geçtiğimiz sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi ve kupa olmak üzere toplam 14 maç çıkan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapadı. Siyah beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesi sona eren deneyimli file bekçisinin adı yakın zamanda Galatasaray'la da anılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig