05 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kolombiyalı Santos Borre'yi gündemine aldı!

Transfer çalışmalarını hızlandıran ve santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre ile temasa geçti. Kolombiyalı golcü oyuncunun menajeriyle ilk görüşme yapıldı. Borre, geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla 17 maçta 8 gol atarken 1 de asiste imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kolombiyalı Santos Borre'yi gündemine aldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'ın öncelikli transfer hedeflerinden bir tanesi olan mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. Golcü arayışını sürdüren siyah beyazlılar, flaş bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kolombiyalı Santos Borre'yi gündemine aldı!

'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim Kolombiyalı 'yi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kolombiyalı Santos Borre'yi gündemine aldı!

Oyuncunun menajeri ile temasa geçildiği bildirildi. 'nin kulübü ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve oyuncuyu bazı kulüplerinin de istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Santos Borre, geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla 17 maçta 8 gol atarken 1 de asiste imza attı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kolombiyalı Santos Borre'yi gündemine aldı!

Borre, Milli Takım formasını da 2 kez sırtına geçirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kolombiyalı Santos Borre'yi gündemine aldı!

Bu arada 'ın ile ilgili hem kendisi hem de menajeriyle görüşmelerin de devam ettiği gelen haberler arasında.

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