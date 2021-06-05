Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Kolombiyalı Santos Borre'yi gündemine aldı!
Transfer çalışmalarını hızlandıran ve santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, River Plate ile sözleşmesi sona eren Santos Borre ile temasa geçti. Kolombiyalı golcü oyuncunun menajeriyle ilk görüşme yapıldı. Borre, geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla 17 maçta 8 gol atarken 1 de asiste imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim Kolombiyalı santrfor Santos Borre'yi gündemine aldı.
Oyuncunun menajeri ile temasa geçildiği bildirildi. Santos Borre'nin Arjantin kulübü River Plate ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve oyuncuyu bazı İtalyan kulüplerinin de istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Santos Borre, geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla 17 maçta 8 gol atarken 1 de asiste imza attı.
Borre, Kolombiya Milli Takım formasını da 2 kez sırtına geçirdi.
Bu arada Beşiktaş'ın Aboubakar ile ilgili hem kendisi hem de menajeriyle görüşmelerin de devam ettiği gelen haberler arasında.
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