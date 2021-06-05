05 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a kule stoper! Pablo Ortiz...

Beşiktaş, CD America'da forma giyen Pablo Ortiz'i gündemine aldı. Montero'nun yerine stoper arayan Kara Kartal, 20 yaşında ve 1.90 boyundaki savunmacı için kulübüne ilk teklifini sundu. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a kule stoper! Pablo Ortiz...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

yönetimi, alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Siyah beyazlılar, stoper gündemine Kolombiyalı savunma oyuncusunu aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a kule stoper! Pablo Ortiz...

Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmesi sona eren Montero'nun yerine genç ve potansiyeli olan bir sol stoper almak isteyen 'ın, 'e teklif yaptığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a kule stoper! Pablo Ortiz...

Milli Takımı'na da davet edilmeye başlayan 20 yaşındaki Ortiz için 'ın 500 bin Euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif ettiği belirtildi. Siyah beyazlı yönetimin ayrıca 'nde oynanan maçlarda Ortiz'in forma giydiği süre boyunca 'ya bir bonus ödemesi yapacağı iddia edildi. Ortiz'in 'da oynama şansı yakaladığı için kulübünden bu teklifin kabul edilmesini istediği belirtildi. Ancak kulüp yöneticilerinin çok daha iyi bir teklif bekledikleri için henüz onay vermedikleri ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a kule stoper! Pablo Ortiz...

'nın oldukça potansiyelli bir sol stoper olarak gördükleri Ortiz için kapıyı 2 milyon Euro'dan açmayı planladığı belirtildi.

CD America takımında 31 maça çıkarken 2579 dakika süre aldı.

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