Kolombiya Milli Takımı'na da davet edilmeye başlayan 20 yaşındaki Ortiz için Beşiktaş'ın 500 bin Euro bonservis ve bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif ettiği belirtildi. Siyah beyazlı yönetimin ayrıca Devler Ligi'nde oynanan maçlarda Ortiz'in forma giydiği süre boyunca CD America'ya bir bonus ödemesi yapacağı iddia edildi. Ortiz'in Avrupa'da oynama şansı yakaladığı için kulübünden bu teklifin kabul edilmesini istediği belirtildi. Ancak kulüp yöneticilerinin çok daha iyi bir teklif bekledikleri için henüz onay vermedikleri ifade edildi.