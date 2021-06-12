Beşiktaş, Çin ekibi Beijing Guoan forması giyen Fernando Lucas Martins’i transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Siyah beyazlıların gündeminde olan 29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor... Siyah-Beyazlılar, Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etmek için girişimlere başladı...

Takvim'in haberine göre, 2020 yılından beri Çin ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fernando, Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda forma giydi.

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Fernando, 8 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi.

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