12 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha! Fernando Lucas Martins...

Kartal'a Brezilyalı orta saha!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

, ekibi forması giyen ’i transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Siyah beyazlıların gündeminde olan 29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor... Siyah-Beyazlılar, forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu 'i transfer etmek için girişimlere başladı...

'in haberine göre, 2020 yılından beri ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fernando, , , gibi takımlarda forma giydi.

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Fernando, 8 kez formasını giydi.

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