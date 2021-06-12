LUUK DE JONG

Hollanda basını, Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Luuk De Jong ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın futbolcunun menajeriyle görüştüğünü ve yıllık 2.5 - 3 milyon euro civarı bir bedel ödeyebileceğini yazdı. Öte yandan 2 milyon euro imza parası verileceği de belirtildi.