12 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Larin'in geleceği henüz belirsizliğini korurken, Aboubakar takımdan ayrıldı. Cenk Tosun'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle birlikte Beşiktaş'ta forvet, stoper, orta saha pozisyonları için arayışlara başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kartal'da gündeme Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham gibi isimler de geldi.. Öte yandan Rosier ve Ghezzal'in durumları da belirsiliğini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

SALİH ÖZCAN

'ın uzun zamandır gündeminde yer alan Salih Özcan'ın talipleri artıyor. Beşiktaş ve Göztepe'nin dışında Bundesliga'dan birkaç ekip ve Glasgow Rangers gurbetçi futbolcu ile ilgileniyor. Salih Özcan ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

FERNANDO LUCAS MARTINS

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan 'da arayışları da sürüyor. Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi Beijing Guoan forma giyen 'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

JUAN JESUS

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ilgilendiği ancak Roma'da kariyerine devam eden Juan Jesus, sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Çizme basını, 30 yaşındaki solak için siyah-beyazlıların devreye girdiğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

Hollanda basını, 'ın uzun süredir gündeminde yer alan Luuk De Jong ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın futbolcunun menajeriyle görüştüğünü ve yıllık 2.5 - 3 milyon euro civarı bir bedel ödeyebileceğini yazdı. Öte yandan 2 milyon euro imza parası verileceği de belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

TEEMU PUKKI

, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet bölgesinde Larin dışında alternatifi olmayan , ile ilgileniyor. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla Finlandiyalı yıldıza çağrıda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

TAMMY ABRAHAM

'ın boşluğunu doldurmak için çalışmaları sürdüren , Chelsea'nin genç yıldızı 'a teklif yaptı. Chelsea, teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri

ARTURO VIDAL

Inter'den ayrılma aşamasına gelen Arturo Vidal için devreye girdi. Deneyimli futbolcu, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor ve seçenekler arasına aldı. Şampiyonlar Ligi faktörü Vidal'in kararında etkili olacak.

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