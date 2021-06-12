Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham... | BJK haberleri
Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Larin'in geleceği henüz belirsizliğini korurken, Aboubakar takımdan ayrıldı. Cenk Tosun'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle birlikte Beşiktaş'ta forvet, stoper, orta saha pozisyonları için arayışlara başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kartal'da gündeme Fernando Lucas Martins, Teemu Pukki, Tammy Abraham gibi isimler de geldi.. Öte yandan Rosier ve Ghezzal'in durumları da belirsiliğini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
SALİH ÖZCAN
Beşiktaş'ın uzun zamandır gündeminde yer alan Salih Özcan'ın talipleri artıyor. Beşiktaş ve Göztepe'nin dışında Bundesliga'dan birkaç ekip ve Glasgow Rangers gurbetçi futbolcu ile ilgileniyor. Salih Özcan ve menajeriyle görüşmeler sürüyor.
FERNANDO LUCAS MARTINS
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi Beijing Guoan forma giyen Fernando Lucas Martins Beşiktaş'ın radarına girdi.
JUAN JESUS
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ilgilendiği ancak Roma'da kariyerine devam eden Juan Jesus, sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Çizme basını, 30 yaşındaki solak stoper için siyah-beyazlıların devreye girdiğini yazdı.
LUUK DE JONG
Hollanda basını, Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Luuk De Jong ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Beşiktaş'ın futbolcunun menajeriyle görüştüğünü ve yıllık 2.5 - 3 milyon euro civarı bir bedel ödeyebileceğini yazdı. Öte yandan 2 milyon euro imza parası verileceği de belirtildi.
TEEMU PUKKI
Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet bölgesinde Larin dışında alternatifi olmayan Kartal, Teemu Pukki ile ilgileniyor. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada "Come to Beşiktaş" yorumlarıyla Finlandiyalı yıldıza çağrıda bulundu.
TAMMY ABRAHAM
Aboubakar'ın boşluğunu doldurmak için çalışmaları sürdüren Beşiktaş, Chelsea'nin genç yıldızı Tammy Abraham'a teklif yaptı. Chelsea, teklifi teşekkür ederek geri çevirdi.
ARTURO VIDAL
Inter'den ayrılma aşamasına gelen Arturo Vidal için Beşiktaş devreye girdi. Deneyimli futbolcu, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor ve seçenekler arasına aldı. Şampiyonlar Ligi faktörü Vidal'in kararında etkili olacak.
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