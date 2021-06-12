Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier transferinde anlaşma tamam! Sporting Lizbon...

Yeni sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta ilk hedef, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'i kadroda tutmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yetkililer Rosier'le yaptıkları görüşmelerde oyuncuyla anlaşmaya vardı.