12 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier transferinde anlaşma tamam! Sporting Lizbon...

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro kurmak isteyen Be��iktaş'ta, Valentin Rosier konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı. Şimdi sırada Sporting Lizbon var... (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier transferinde anlaşma tamam! Sporting Lizbon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Yeni sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlayan 'ta ilk hedef, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve 'i kadroda tutmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yetkililer Rosier'le yaptıkları görüşmelerde oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier transferinde anlaşma tamam! Sporting Lizbon...

Fotomaç'ın haberine göre 'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiren ile, önümüzdeki sezonun şartları konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncudan aldığı cevapla eli güçlenen Beşiktaş, ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier transferinde anlaşma tamam! Sporting Lizbon...

'in bonservisiyle ilgili bir opsiyonu bulunmayan , Lizbon ekibinde forma şansı bulamayan oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmaya çalışacak. Beşiktaş yönetimi bonservis bedelini uygun bir seviyeye çekemezse, Portekiz ekibine 1 yıl daha kiralama teklifi sunacak.

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