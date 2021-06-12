Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier transferinde anlaşma tamam! Sporting Lizbon...
Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro kurmak isteyen Be��iktaş'ta, Valentin Rosier konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı. Şimdi sırada Sporting Lizbon var... (BJK spor haberleri)
Yeni sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta ilk hedef, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'i kadroda tutmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yetkililer Rosier'le yaptıkları görüşmelerde oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ta kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Rosier ile, önümüzdeki sezonun şartları konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncudan aldığı cevapla eli güçlenen Beşiktaş, Sporting Lizbon ile görüşmelerini sürdürüyor.
Rosier'in bonservisiyle ilgili bir opsiyonu bulunmayan Beşiktaş, Lizbon ekibinde forma şansı bulamayan oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmaya çalışacak. Beşiktaş yönetimi bonservis bedelini uygun bir seviyeye çekemezse, Portekiz ekibine 1 yıl daha kiralama teklifi sunacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig