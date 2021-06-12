Rachid Ghezzal'ın danışmanından Beşiktaş açıklaması! "Önceliği..."
Geçtiğimiz sezonun çifte şampiyonu Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gösterdiği performansla şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu. Siyah-beyazlılar Cezayirli yıldızı kadrosunda tutmak isterken, yıldız oyuncunun danışmanından açıklama geldi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Cezayirli yıldızın Al Nassr ile anlaştığı yönünde çıkan haberler siyah-beyazlı taraftarları endişelendirmişti. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
fotomac.com.tr'ye konuşan Ghezzal'ın Türkiye danışmanı Hüseyin Beyazıt, Ghezzal'in önceliğinin Beşiktaş olduğunu söyledi.
6 TAKIM TALİP
Beyazıt, "Ghezzal ile konuştum, önceliği Beşiktaş. Kulüpler kendi aralarında görüşme yapacak. Al Nassr iddiaları doğru değil. Bunları gülerek takip ediyoruz. Oyuncumuza Rusya'dan 2, Fransa'dan 2, İtalya'dan 1 takım talip. Ghezzal şu an beklemede ve Beşiktaş ile Leicester görüşmesi sonrası kararını verecek" dedi.
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