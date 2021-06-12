12 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Rachid Ghezzal'ın danışmanından Beşiktaş açıklaması! "Önceliği..."

Danışmanından Beşiktaş açıklaması! Ghezzal'ın önceliği...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.06.2021

Geçtiğimiz sezonun çifte şampiyonu 'ta Rachid Ghezzal gösterdiği performansla şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu. Siyah-beyazlılar Cezayirli yıldızı kadrosunda tutmak isterken, yıldız oyuncunun danışmanından açıklama geldi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

'ta Rachid Ghezzal'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Cezayirli yıldızın ile anlaştığı yönünde çıkan haberler siyah-beyazlı taraftarları endişelendirmişti. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

fotomac.com.tr'ye konuşan Ghezzal'ın Türkiye danışmanı Hüseyin Beyazıt, Ghezzal'in önceliğinin Beşiktaş olduğunu söyledi.

6 TAKIM TALİP

Beyazıt, "Ghezzal ile konuştum, önceliği Beşiktaş. Kulüpler kendi aralarında görüşme yapacak. Al Nassr iddiaları doğru değil. Bunları gülerek takip ediyoruz. Oyuncumuza Rusya'dan 2, Fransa'dan 2, İtalya'dan 1 takım talip. Ghezzal şu an beklemede ve Beşiktaş ile Leicester görüşmesi sonrası kararını verecek" dedi.

Kartal'da 3. Yalçın zirvesi! Görüşme tarihi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da 3. Yalçın zirvesi! Görüşme tarihi... Kartal'da 3. Yalçın zirvesi! Görüşme tarihi...
Beşiktaş'tan o yıldıza flaş teklif! Transfer... Beşiktaş'tan o yıldıza flaş teklif! Transfer...
Kartal'a Brezilyalı orta saha! Kartal'a Brezilyalı orta saha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör