12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları...
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki teknik adam siyah beyazlı kulüpte yıllık 1,6 milyon Euro kazanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın ile yola devam ediyor! Bein Sports'un haberine göre, siyah beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1,6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.
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