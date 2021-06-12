12 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları...

Ve anlaşma sağlandı! Sergen Yalçın ile devam
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

, geçtiğimiz sezon ve şampiyonluğuna ulaşan teknik direktör ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 48 yaşındaki teknik adam siyah beyazlı kulüpte yıllık 1,6 milyon Euro kazanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, şampiyon teknik direktörü ile yola devam ediyor! 'un haberine göre, siyah beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1,6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Danışmanından Beşiktaş açıklaması! Ghezzal'ın önceliği... Danışmanından Beşiktaş açıklaması! "Ghezzal'ın önceliği..."
Beşiktaş'tan o yıldıza flaş teklif! Transfer... Beşiktaş'tan o yıldıza flaş teklif! Transfer...
Kartal'a Brezilyalı orta saha! Kartal'a Brezilyalı orta saha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör