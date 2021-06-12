12 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 3. Sergen Yalçın zirvesi! Görüşme tarihi...

Kartal'da 3. Yalçın zirvesi! Görüşme tarihi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan 'ta teknik direktör 'ın sözleşmesi sona ermişti. Siyah-beyazlılarla deneyimli teknik adam bugün veya yarın bir araya gelecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan 'ta belirsizliği devam ediyor.

Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile bu akşam veya yarın görüşecek.

Beşiktaş'ta 3. Sergen Yalçın zirvesi!

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