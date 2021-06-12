Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona ermişti. Siyah-beyazlılarla deneyimli teknik adam bugün veya yarın bir araya gelecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği devam ediyor.

Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile bu akşam veya yarın görüşecek.

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