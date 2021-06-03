03 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Hırvat 10 numara! Mijo Caktas transferi netleşiyor

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gözünü transfere çevrildi. Geçtiğimiz sezon kadro derinliği sebebiyle oyuncu sıkıntısı yaşayan siyah beyazlılar için, bir de takımdan ayrılanlar olunca transfer kaçınılmaz oldu. 10 numara bölgesine takviye isteyen Sergen Yalçın için, sürpriz bir oyuncu gündeme alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Hırvat 10 numara! Mijo Caktas transferi netleşiyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

'ta transfer çalışmaları son gaz devam ediyor. Henüz teknik direktör , kendisini siyah beyazlılara bağlayacak olan imzayı atmasa da, transfer çalışmalarını yakından takip ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Hırvat 10 numara! Mijo Caktas transferi netleşiyor

Sözleşmesi biten oyuncuların geleceği belirsizliğini korurken, bir yandan 'da dış transfer hamleleri de devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Hırvat 10 numara! Mijo Caktas transferi netleşiyor

Geçtiğimiz sezon 'in performansından memnun olmayan Yalçın, bölgesine takviye istedi. Bunun üzerine siyah beyazlı yönetim ajduk Split takımında oynayan ile görüştü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Hırvat 10 numara! Mijo Caktas transferi netleşiyor

'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. pozisyonunda görev yapan Hırvat oyuncu için son kararı yine 'ın vereceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Hırvat 10 numara! Mijo Caktas transferi netleşiyor

Yalçın'ın çarşamba günü yönetim ile bir araya geleceği ve durumun netleşeceği belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre Caktas'ı , ve da istiyor.

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