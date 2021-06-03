Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Hırvat 10 numara! Mijo Caktas transferi netleşiyor
Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gözünü transfere çevrildi. Geçtiğimiz sezon kadro derinliği sebebiyle oyuncu sıkıntısı yaşayan siyah beyazlılar için, bir de takımdan ayrılanlar olunca transfer kaçınılmaz oldu. 10 numara bölgesine takviye isteyen Sergen Yalçın için, sürpriz bir oyuncu gündeme alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son gaz devam ediyor. Henüz teknik direktör Sergen Yalçın, kendisini siyah beyazlılara bağlayacak olan imzayı atmasa da, transfer çalışmalarını yakından takip ediyor.
Sözleşmesi biten oyuncuların geleceği belirsizliğini korurken, bir yandan Kartal'da dış transfer hamleleri de devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan Yalçın, 10 numara bölgesine takviye istedi. Bunun üzerine siyah beyazlı yönetim ajduk Split takımında oynayan Mijo Caktas ile görüştü.
Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Hırvat oyuncu için son kararı yine Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi.
Yalçın'ın çarşamba günü yönetim ile bir araya geleceği ve durumun netleşeceği belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre Caktas'ı Kasımpaşa, Karagümrük ve Antalyaspor da istiyor.
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