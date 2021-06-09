09 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja resmen imzaladı

Beşiktaş'ın gündemindeydi... Livaja resmen imzaladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Gelecek sezon kanat alternatifini artırmak isteyen Beşiktaş, gündemine ile sözleşmesi sona erecek Marko Livaja'yı almıştı. Hırvat ekibi 27 yaşındaki oyuncuyla 2024 yılına kadar yeni mukavale imzalandığını açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja resmen imzayı attı.

Hırvat takımı Hadjuk Split forması giyen ve 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan golcü futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Beşiktaş'la birlikte 'un da golcü futbolcu ile ilgilendiği iddia edilmişti.

MARKO LIVAJA KİMDİR?

26 Ağustos 1993 yılında dünyaya gelen Livaja kariyeri boyunca, aralarında Inter'in de yer aldığı bazı İtalyan takımlarının yanı sıra; Rus, İspanyol ve İsviçre takımlarında boy göstermiştir. Hırvatistan'ın takımında görev almaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eren golcü futbolcunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Livaja, 42 maçta 12 gol 9 asist ile oynamıştır.

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