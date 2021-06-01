01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Mijo Caktas ile görüştü! Sergen Yalçın'ın kararı...

Beşiktaş o isimle görüştü! Yalçın'ın kararı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

ile sözleşmesi sona erecek olan Hırvat oyuncu , ile görüştü. Siyah beyazlı yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, son kararı ise teknik direktör 'ın vereceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

ile sözleşmesi sona erecek olan Hırvat oyuncu ile görüştü. Son kararı verecek.

'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi son olarak Hajduk Split takımında oynayan Mijo Caktas ile görüştü.

'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. pozisyonunda görev yapan Hırvat oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. Yalçın'ın çarşamba günü yönetim ile bir araya geleceği ve durumun netleşeceği belirtildi. Caktas'ı , ve da istiyor.

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