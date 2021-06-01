Hajduk Split ile sözleşmesi sona erecek olan Hırvat oyuncu Miha Caktas, Beşiktaş ile görüştü. Siyah beyazlı yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Hajduk Split ile sözleşmesi sona erecek olan Hırvat oyuncu Beşiktaş ile görüştü. Son kararı Sergen Yalçın verecek.

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi son olarak Hajduk Split takımında oynayan Mijo Caktas ile görüştü.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda görev yapan Hırvat oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. Yalçın'ın çarşamba günü yönetim ile bir araya geleceği ve durumun netleşeceği belirtildi. Caktas'ı Kasımpaşa, Karagümrük ve Antalyaspor da istiyor.

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