01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük gelir! Kampanya...

Beşiktaş'ta büyük gelir! Kampanya...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

'a mali destek amacıyla başlatılan 'Bırakmam Seni' adlı bağış kampanyasında toplanan miktarın 100 milyon liraya yaklaştığı bildirildi. Kampanya ile hedeflenen rakamın 150-200 milyon TL olduğu kaydedilirken, yeni dönemde kampanyaya katılanların isimleri stat çevresine konacak panolara yazılacağı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'a mali destek amacıyla başlatılan 'Bırakmam Seni' adlı bağış kampanyasında toplanan paranın 100 milyon liraya çok yaklaştığı bildirildi.

Kampanya ile hedeflenen rakamın 150-200 milyon TL olduğu kaydedilirken, yeni dönemde kampanyaya katılanların isimleri stat çevresine konacak panolara yazılacağı öğrenildi.

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