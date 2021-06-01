01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük gelir! Kampanya...
Beşiktaş'a mali destek amacıyla başlatılan 'Bırakmam Seni' adlı bağış kampanyasında toplanan miktarın 100 milyon liraya yaklaştığı bildirildi. Kampanya ile hedeflenen rakamın 150-200 milyon TL olduğu kaydedilirken, yeni dönemde kampanyaya katılanların isimleri stat çevresine konacak panolara yazılacağı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'a mali destek amacıyla başlatılan 'Bırakmam Seni' adlı bağış kampanyasında toplanan paranın 100 milyon liraya çok yaklaştığı bildirildi.
Kampanya ile hedeflenen rakamın 150-200 milyon TL olduğu kaydedilirken, yeni dönemde kampanyaya katılanların isimleri stat çevresine konacak panolara yazılacağı öğrenildi.
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