09 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rachid Ghezzal'in menajeri konuştu! "Büyük teklifler aldık ancak... "

Ghezzal'in menajeri konuştu! Büyük teklifler aldık ancak...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

'ın çifte kupa kazanmasında büyük rol oynayan 'in siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun menajeri 'den, Ghezzal'in transfer durumuna ilişkin flaş açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'ta şampiyonluğun başrolleirnden biri olan 'in yeni sezonda geleceğinin nasıl olacağı büyük merak konusu. Kiralık sözleşmesi bittikten sonra bonservisinin bulunduğu 'a geri dönen tecrübeli futbolcunun talipleri artıyor. Ghezzal'in menajerinden konuyla ilgili 'e açıklama geldi.

Beşiktaş formasıyla sezona damgasını vurup 2 kupa kaldırmasının ardından 'ye dönen oyuncusu hakkında açıklamada bulunan Fazuli, "Rachid için ve 'dan 6 milyon Euro seviyesinde teklifler geldi. 'dan devrede olan başka kulüpler de var. ve 'dan daha büyük teklifler aldık. Ama şu an her şey için şuan çok erken. Oyuncumun önünde önemli seçenekler var. Aceleci davranmayıp en iyi teklifi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın da Ghezzal için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Fazuli, "Beşiktaş'la da görüşüyoruz. Rachid, 'da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Ancak ben oyuncumun en iyi teklifi değerlendirmesini isterim" sözlerini sarf etti.

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