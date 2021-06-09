Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rachid Ghezzal'in menajeri konuştu! "Büyük teklifler aldık ancak... "

Beşiktaş'ın çifte kupa kazanmasında büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'in siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli'den, Ghezzal'in transfer durumuna ilişkin flaş açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş 'ta şampiyonluğun başrolleirnden biri olan Rachid Ghezzal'in yeni sezonda geleceğinin nasıl olacağı büyük merak konusu. Kiralık sözleşmesi bittikten sonra bonservisinin bulunduğu Leicester'a geri dönen tecrübeli futbolcunun talipleri artıyor. Ghezzal'in menajerinden konuyla ilgili Fanatik'e açıklama geldi.

Beşiktaş formasıyla sezona damgasını vurup 2 kupa kaldırmasının ardından Leicester City'ye dönen oyuncusu hakkında açıklamada bulunan Fazuli, "Rachid için İspanya ve İtalya'dan 6 milyon Euro seviyesinde teklifler geldi. Avrupa'dan devrede olan başka kulüpler de var. Suudi Arabistan ve Katar'dan daha büyük teklifler aldık. Ama şu an her şey için şuan çok erken. Oyuncumun önünde önemli seçenekler var. Aceleci davranmayıp en iyi teklifi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın da Ghezzal için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Fazuli, "Beşiktaş'la da görüşüyoruz. Rachid, İstanbul'da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Ancak ben oyuncumun en iyi teklifi değerlendirmesini isterim" sözlerini sarf etti.

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