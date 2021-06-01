01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'i Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 kulvarda yarışacak, rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Kartal, özellikle kanat, orta saha ve forvete yeni isimler alacak. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah beyazlı ekipte, Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo ve Diego Costa gibi isimler de yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

yönetiminde çifte kupa ile sezonu tamamlayan 'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesine yeni isimler de dahil oldu.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

VALENTINE ROSIER

'de sergilediği performansla parmak ısırtan Valentine Rosier, 'ın listesinde ilk sırada yer alıyor. Rosier'in kulübü Sporting Lisbon ile görüşmelere devam eden Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

KENAN KARAMAN

A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Karaman Süper Lig devlerinin transferde gözdesi oldu. , ve yıldız isimle yakından ilgileniyor. Larin'in satılması halinde yerini doldurmak isteyen Kartal, kanatta ve forvette görev alabilen Kenan Karaman ve menajeri ile görüşme halinde.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

HALİL DERVİŞOĞLU

'ın Brentford kulübünden kiraladığı ve sezonun son virajında sergilediği performansla milli takıma seçilen Halil Dervişoğlu için da devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

MIJO CAKTAS

, Hajduk Split ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Hırvat yıldız Mijo Caktas ile görüştü. Son kararı verecek.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

HENRY ONYEKURU

Henry , Süper Lig şampiyonu 'ın gündemine geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Onyekuru'nun menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a önerdi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

GEDSON FERNANDES

'ın devre arasında transfer ettiği ve sezonun son virajında çok iyi performans sergileyen Gedson Fernandes için 'ta devreye girmişti. Benfica ile görüşen Portekizli yıldız, "11'e giremeyeceksem başka takıma gönderin" dedi. Galatasaray veya Beşiktaş'ın yıldız ismi kiralaması oldukça muhtemel...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

ANDRE CARILLO

'ın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği yıldızlar arasında Al Hilal ile şampiyonluk yaşayan Carrillo da bulunuyor. Carillo'nun Suudi kulübünden ayrılmak istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Perulu yıldızın 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

DIEGO LAXALT

, sol bek ve kanatta görev alabilen Diego Laxalt'ı gündemine aldı. Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek Diego Laxalt için Milan ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

DIEGO COSTA

Dünyaca ünlü yıldız forvet yolunda... Siyah Beyazlı yöneticiler, 'nın menajeri ile masaya oturacak. Uygun koşullar sağlanır, onaylarsa Costa Beşiktaş'a gelebilir.

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