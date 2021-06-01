Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündeminde son durum! Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo | BJK haberleri .

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'i Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 kulvarda yarışacak, rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Kartal, özellikle kanat, orta saha ve forvete yeni isimler alacak. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah beyazlı ekipte, Onyekuru, Laxalt, Andre Carillo ve Diego Costa gibi isimler de yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Sergen Yalçın yönetiminde çifte kupa ile sezonu tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesine yeni isimler de dahil oldu.

VALENTINE ROSIER Spor Toto Süper Lig'de sergilediği performansla parmak ısırtan Valentine Rosier, Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada yer alıyor. Rosier'in kulübü Sporting Lisbon ile görüşmelere devam eden Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

KENAN KARAMAN A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Karaman Süper Lig devlerinin transferde gözdesi oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isimle yakından ilgileniyor. Larin'in satılması halinde yerini doldurmak isteyen Kartal, kanatta ve forvette görev alabilen Kenan Karaman ve menajeri ile görüşme halinde.

HALİL DERVİŞOĞLU Galatasaray'ın Brentford kulübünden kiraladığı ve sezonun son virajında sergilediği performansla milli takıma seçilen Halil Dervişoğlu için Beşiktaş da devreye girdi.

MIJO CAKTAS Beşiktaş, Hajduk Split ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Hırvat yıldız Mijo Caktas ile görüştü. Son kararı Sergen Yalçın verecek.

HENRY ONYEKURU Henry Onyekuru, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın gündemine geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Onyekuru'nun menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a önerdi.

GEDSON FERNANDES Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği ve sezonun son virajında çok iyi performans sergileyen Gedson Fernandes için Beşiktaş'ta devreye girmişti. Benfica ile görüşen Portekizli yıldız, "11'e giremeyeceksem başka takıma gönderin" dedi. Galatasaray veya Beşiktaş'ın yıldız ismi kiralaması oldukça muhtemel...

ANDRE CARILLO Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği yıldızlar arasında Al Hilal ile şampiyonluk yaşayan Carrillo da bulunuyor. Carillo'nun Suudi kulübünden ayrılmak istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Perulu yıldızın 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.