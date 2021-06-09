Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi açıkladı

"DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"18-30 milyon Euro arasında bir rakam olacak. Transferde bizim için çok şey değişmez. Sokağa saçılmamış paralar, doğru yapılmış kontratlar, futbolcudan maksimum fayda sağlayabilmek. Hedefimiz bu. Sportif anlamda en fazla fayda sağlayacak kişileri en uygun şartlarda getirmek. Herkesin her istediğini versek en başa geri döneriz. Ben bu söylemle buraya gelmedim. Dik durmaya devam edeceğiz. 2 sene önce önümüze koyulmuş limitler var. Bir evvelki seneye göre azaltılarak gidiliyor. Herkes Şampiyonlar Ligi geliriniz var diyor. Geçen sene 35 milyon ise 22-23'e düşüyor. Biz Beşiktaş'ın daha iyi şartlarda temsil edilmesi için TFF'ye izah ettik. Kavgamızı mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Ama elimiz kolumuz da bağlı. Pes etmeyeceğiz. Sadece Nihat Özdemir'in veremeyeceği bir konu bu. Nihat Özdemir bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bankalarımızın da talepleri var. Herkesin gönlünü yaparak bir yol bulmaya çalışıyoruz."