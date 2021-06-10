Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Arturo Vidal iddiası! İlk görüşme...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasında çıkan habere göre, Inter'den ayrılacak olan Arturo Vidal'in transferi için Beşiktaş'ın devreye girdiği belirtildi. Yıldız orta saha için siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi faktörüyle cazip durumda olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon Inter'den ayrılacak olan Arturo Vidal'in transferi için Beşiktaş devreye girdi.
İtalyan medyasından Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Vidal'i transfer etmek için devreye girdiği ve tecrübeli futbolcunun seçenekleri arasında Türkiye'nin olduğu kaydedildi.
Meksika ekiplerinden Club America'nın ve Rus ekibi Zenit'in de kadrosuna katmak istediği Vidal, Meksika'dan gelen teklifi reddetmişti. İtalyan ekibinden ayrılacak olmasına rağmen Avrupa'da forma giymek isteyen Şilili yıldızın seçenekleri arasında Türkiye de yer alıyor.
34 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 23 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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