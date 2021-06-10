10 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Arturo Vidal iddiası! İlk görüşme...

Süper Lig devi için Vidal iddiası! İlk görüşme...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. medyasında çıkan habere göre, Inter'den ayrılacak olan 'in transferi için Beşiktaş'ın devreye girdiği belirtildi. Yıldız orta saha için siyah beyazlıların faktörüyle cazip durumda olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Bu sezon Inter'den ayrılacak olan 'in transferi için devreye girdi.

medyasından Calciomercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Vidal'i transfer etmek için devreye girdiği ve tecrübeli futbolcunun seçenekleri arasında 'nin olduğu kaydedildi.

ekiplerinden 'nın ve ekibi 'in de kadrosuna katmak istediği Vidal, Meksika'dan gelen teklifi reddetmişti. İtalyan ekibinden ayrılacak olmasına rağmen 'da forma giymek isteyen Şilili yıldızın seçenekleri arasında Türkiye de yer alıyor.

34 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 23 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: İbrahim Üzülmez'den Sergen Yalçın yorumu! "Maddiyata önem vermez"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Eski takım arkadaşından Yalçın yorumu! Maddiyata önem vermez Eski takım arkadaşından Yalçın yorumu! "Maddiyata önem vermez"
Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson yanıtı! Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson yanıtı!
Beşiktaş ve F.Bahçe o yıldız için yarışta! Beşiktaş ve F.Bahçe o yıldız için yarışta!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör