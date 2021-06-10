Son dakika Beşiktaş haberleri: İbrahim Üzülmez'den Sergen Yalçın yorumu! "Maddiyata önem vermez"

Son dakika spor haberleri: Eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programının konuğu oldu. Üzülmez, siyah-beyazlı takımdan arkadaşı olan ve Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili "Eski oda arkadaşım Sergen Yalçın maddiyata önem vermez" yorumunu yaptı. (BJK spor haberi)

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