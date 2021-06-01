01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş'ta, transfer adımları da buna gçre atılıyor. Siyah beyazlılar, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan Perulu yıldız Andre Carrillo'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Hücumda kanat bölgesinde görev yapan Carrillo'nun da Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

için kadrosunu güçlendirmek isteyen sağ kanat için yeni bir ismi gündemine aldı. ve basını Siyah- Beyazlılar'ın, 'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki için girişimlere başladığını iddia etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
'de yer alan habere göre; Al Hilal ile şampiyonluk yaşayan Carrillo'nun da kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. 'ın teklifine sıcak bakan yıldızın 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

BREZİLYALI MUHABİR AÇIKLADI
Goal Dergisi'nin muhabiri 'nun takımın sevilen yıldızlarından biri olduğunu, 'ın transferde zorlanacağını iddia etti. 'nun gazetesi de Brezilya basınının aksine transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Carrillo'nun bu transfer için çok istekli olduğu vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!

26 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST
'da 'dan 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle 'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncunun takımı ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Carrillo formasıyla ligde 26 maça çıktı ve 7 gol attı. Takımına 4 asistlik katkı da sağladı.

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