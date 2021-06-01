Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın planı: Andre Carrillo!
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş'ta, transfer adımları da buna gçre atılıyor. Siyah beyazlılar, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan Perulu yıldız Andre Carrillo'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Hücumda kanat bölgesinde görev yapan Carrillo'nun da Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş sağ kanat için yeni bir ismi gündemine aldı. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki Andre Carrillo için girişimlere başladığını iddia etti.
BREZİLYALI MUHABİR AÇIKLADI
Goal Dergisi'nin Brezilya muhabiri Raisa Simplicio Carrillo'nun takımın sevilen yıldızlarından biri olduğunu, Beşiktaş'ın transferde zorlanacağını iddia etti. Peru'nun El Futbolero gazetesi de Brezilya basınının aksine Andre Carrillo transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Carrillo'nun bu transfer için çok istekli olduğu vurgulandı.
26 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİST
2019'da Benfica'dan 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncunun takımı ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Carrillo Al-Hilal formasıyla ligde 26 maça çıktı ve 7 gol attı. Takımına 4 asistlik katkı da sağladı.
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