BREZİLYALI MUHABİR AÇIKLADI

Goal Dergisi'nin Brezilya muhabiri Raisa Simplicio Carrillo'nun takımın sevilen yıldızlarından biri olduğunu, Beşiktaş'ın transferde zorlanacağını iddia etti. Peru'nun El Futbolero gazetesi de Brezilya basınının aksine Andre Carrillo transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Carrillo'nun bu transfer için çok istekli olduğu vurgulandı.