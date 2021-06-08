Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal ve Rosier kararını verdi! Yeni sezonda...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz sezon gösterdikleri başarılı performansla kazanılan çifte şampiyonlukta önemli rol oynayan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'den Beşiktaşlıları sevindiren haber geldi. İki futbolcu da yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymek istediklerini dile getirdi. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda etkin rol üstlenen ve kiralık sözleşmeleri sona eren iki yıldızı Valentin Rosier ile Rachid Ghezzal, önümüzdeki yıl da siyah-beyazlı formayı giymek istediklerini ifade ettiler. Ghezzal, Cezayir Milli Takım kampında ülkesinin ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada, siyah-beyazlılarda kalmak şu sözlerle açıkladı: "Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor. Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum."
3 KULÜBÜ REDDETTİ
Sporting Lizbon'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta formunun zirvesine çıkan Valentin Rosier'in Beşiktaş mesajları devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız yıldız için Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya, Sporting'e 5 milyon Euro üzerinde teklif yaptı. Fransız sağ bekin menajeri Stephane Canard, Portekiz basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'tan başka bir kulüpte oynamayı istemediğini söyledi. 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın Sporting ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği ve imzanın yakın olduğu ifade edildi.
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