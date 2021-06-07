07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! "EURO 2020'den sonra..."

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılma kararı alan Dorukhan Toköz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan milli oyuncu, geleceğine ilişkin konuştu. İşte Dorukhan'ın açıklamaları... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! EURO 2020'den sonra...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2021

Geride bıraktığımız sezonda ile hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan , milli takım kampında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı alan milli futbolcu, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Dorukhan'ın açıklamaları:

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! EURO 2020'den sonra...

"ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"

"Çok iyi çalışıyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey yolunda. Kamp yaptığımız yer de gayet iyi. Antrenman dışında kalan zamanlarda da birlikte vakit geçiriyoruz"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! EURO 2020'den sonra...

"ŞENOL HOCA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

"Şenol hoca benim kariyerim için çok özel. 'a ilk geldiğimde fazla oynayamıyordum ama buna rağmen benimle sürekli konuşup yapmam gerekenleri söylüyordu. Sonrasında oynamaya başladım. Beni milli takıma da çağırdı. Benim nasıl katkı vereceğimi gayet iyi biliyordu"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! EURO 2020'den sonra...

"DURUMUM EURO 2020 SONRASI BELLİ OLACAK"

"Benim 'a geldiğimde bazı hedeflerim vardı. Birincisi Beşiktaş'la şampiyonluklar, kupalar kazanmak. Onu da başardık çok şükür. Diğer hedefim de Beşiktaş'ı 'da temsil etmekti. Şu an netleşen bir şey yok. sonrası belli olacak. Kim bilir, belki sonra tekrar Beşiktaş'a dönerim"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Yalçın'a teklifini iletti! Sözleşme süresi... Beşiktaş Yalçın'a teklifini iletti! Sözleşme süresi...
Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Transfer... Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Transfer...
Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör