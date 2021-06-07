Son dakika Beşiktaş haberleri: Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! "EURO 2020'den sonra..."
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılma kararı alan Dorukhan Toköz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan milli oyuncu, geleceğine ilişkin konuştu. İşte Dorukhan'ın açıklamaları... (BJK spor haberi)
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Dorukhan Toköz, milli takım kampında beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı alan milli futbolcu, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Dorukhan'ın açıklamaları:
"ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ"
"Çok iyi çalışıyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey yolunda. Kamp yaptığımız yer de gayet iyi. Antrenman dışında kalan zamanlarda da birlikte vakit geçiriyoruz"
"ŞENOL HOCA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"
"Şenol hoca benim kariyerim için çok özel. Beşiktaş'a ilk geldiğimde fazla oynayamıyordum ama buna rağmen benimle sürekli konuşup yapmam gerekenleri söylüyordu. Sonrasında oynamaya başladım. Beni milli takıma da çağırdı. Benim nasıl katkı vereceğimi gayet iyi biliyordu"
"DURUMUM EURO 2020 SONRASI BELLİ OLACAK"
"Benim Beşiktaş'a geldiğimde bazı hedeflerim vardı. Birincisi Beşiktaş'la şampiyonluklar, kupalar kazanmak. Onu da başardık çok şükür. Diğer hedefim de Beşiktaş'ı Avrupa'da temsil etmekti. Şu an netleşen bir şey yok. EURO 2020 sonrası belli olacak. Kim bilir, belki sonra tekrar Beşiktaş'a dönerim"
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