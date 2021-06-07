"DURUMUM EURO 2020 SONRASI BELLİ OLACAK"

"Benim Beşiktaş'a geldiğimde bazı hedeflerim vardı. Birincisi Beşiktaş'la şampiyonluklar, kupalar kazanmak. Onu da başardık çok şükür. Diğer hedefim de Beşiktaş'ı Avrupa'da temsil etmekti. Şu an netleşen bir şey yok. EURO 2020 sonrası belli olacak. Kim bilir, belki sonra tekrar Beşiktaş'a dönerim"

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