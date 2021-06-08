08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor ilgileniyordu! Marko Livaja Beşiktaş'ın gündemine geldi... | Bjk haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Hırvat futbolcu Marko Livaja oldu. Kartal, Trabzonspor'un da ilgilendiği futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. (BJK spor haberleri)
2020-2021 yılında sezonu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Kartal, Hırvat yıldız Marko Livaja'yı gündemine aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin transfer gündemine de gelen Livaja ile son olarak Trabzonspor da ilgileniyordu.
ACİL FORVET ARANIYOR!
Larin, Aboubakar'ın belirsizliği ve Cenk Tosun'un sakatlanması sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Kartal, kanatta ve forvette görev alabilen Livaja'yı transfer etmek istiyor.
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