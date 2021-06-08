Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Hırvat futbolcu Marko Livaja oldu. Kartal, Trabzonspor'un da ilgilendiği futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. (BJK spor haberleri)

2020-2021 yılında sezonu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Kartal, Hırvat yıldız Marko Livaja'yı gündemine aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin transfer gündemine de gelen Livaja ile son olarak Trabzonspor da ilgileniyordu.

ACİL FORVET ARANIYOR!

Larin, Aboubakar'ın belirsizliği ve Cenk Tosun'un sakatlanması sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Kartal, kanatta ve forvette görev alabilen Livaja'yı transfer etmek istiyor.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ