08 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor ilgileniyordu! Marko Livaja Beşiktaş'ın gündemine geldi... | Bjk haberleri

Beşiktaş'ın hedefindeki Hırvat yıldız! Marko Livaja..
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

Son dakika haberleri... Son şampiyon Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Hırvat futbolcu oldu. , 'un da ilgilendiği futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. ( haberleri)

2020-2021 yılında sezonu 2 kupayla tamamlayan 'ta transfer çalışmaları sürüyor. 3 kulvarda mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen , Hırvat yıldız 'yı gündemine aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon 'nin transfer gündemine de gelen Livaja ile son olarak da ilgileniyordu.

ACİL FORVET ARANIYOR!

, 'ın belirsizliği ve 'un sakatlanması sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Kartal, kanatta ve forvette görev alabilen Livaja'yı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja kimdir? haberin devamı
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