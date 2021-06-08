Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Adem Ljajic’e CSKA Moskova kancası

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Ljajic için Rusya'dan CSKA Moskova devreye girdi. Rus basınında Sportbox'ın haberine göre CSKA, Ljajic ile ilgileniyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen CSKA Moskova, oyuncunun menajeri ile temaslara başladı.

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Ljajic için Rusya'dan CSKA Moskova devreye girdi. Rus basınında Sportbox'ın haberine göre CSKA, Ljajic ile ilgileniyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen CSKA Moskova, oyuncunun menajeri ile temaslara başladı. Beşiktaş'ın 2019'da Torino'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de sona erecek. Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan Ljajic; 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ