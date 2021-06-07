07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Suat Serdar planı! İşte sunulan teklif...

Kartal'ın Suat Serdar planı! İşte sunulan teklif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonun şampiyon tamamlayan 'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak 04 forması giyen için harekete geçti. İşte transfer planı ve detaylar... ()

'ın 'nin gurbetçi orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Fotomaç'ın haberine göre bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idarecilerin Schalke'nin yönetim kurulunda yer alan 'ı aradığı ve Serdar'ın bir yıl kiralanması için destek istediği öğrenildi. Stevens'ın zaman zaman Beşiktaş'ın transferlerinde aracılık ettiği ve scout raporlarına danışmanlık yaptığı biliniyor. Öte yandan Schalke'nin 'da küme düşmesi ve Beşiktaş'ın da 'nde oynayacak olması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcunun da 'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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