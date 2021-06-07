Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Suat Serdar planı! İşte sunulan teklif...
Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonun şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Schalke 04 forması giyen Suat Serdar için harekete geçti. İşte transfer planı ve detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın Schalke'nin gurbetçi orta saha oyuncusu Suat Serdar için kiralama teklifi yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Fotomaç'ın haberine göre bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idarecilerin Schalke'nin yönetim kurulunda yer alan Huub Stevens'ı aradığı ve Serdar'ın bir yıl kiralanması için destek istediği öğrenildi. Stevens'ın zaman zaman Beşiktaş'ın transferlerinde aracılık ettiği ve scout raporlarına danışmanlık yaptığı biliniyor. Öte yandan Schalke'nin Almanya'da küme düşmesi ve Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
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