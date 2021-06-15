15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı N'Sakala'ya Marsilya talip oldu!
Son dakika transfer haberleri: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, sezonun iyi isimlerinden olan Fabrice N'Sakala için flaş transfer gelişmesi yaşandı. Fransız ekibi Marsilya, yıldız futbolcuya talip oldu. (BJK spor haberleri)
Fransız ekibi Marsilya sol bek transferi için gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Fanatik'in haberine göre Fransızlar, Fabrice N'Sakala için Kara Kartal'ın kapısını çalarken, 2.5 milyon Euro'luk bir teklif önerildiği öğrenildi. Yönetim bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılan Demokratik Kongolu oyuncunun satışına sıcak bakarken, son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi.
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