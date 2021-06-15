15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı N'Sakala'ya Marsilya talip oldu!

N'Sakala'ya Fransız kancası! İşte önerilen rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Son dakika transfer haberleri: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, sezonun iyi isimlerinden olan Fabrice N'Sakala için flaş transfer gelişmesi yaşandı. ekibi Marsilya, yıldız futbolcuya talip oldu. (BJK spor haberleri)

ekibi Marsilya sol bek transferi için gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Fanatik'in haberine göre Fransızlar, Fabrice N'Sakala için Kara Kartal'ın kapısını çalarken, 2.5 milyon Euro'luk bir teklif önerildiği öğrenildi. Yönetim bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılan Demokratik Kongolu oyuncunun satışına sıcak bakarken, son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi.
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