Son Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, transferde de şampiyon olmak istiyor. Siyah beyazlılarda özellikle kiralık oyuncuların da belirsizliğiyle kadroda önemli eksiklikler bulunuyor. Sağ kanada hamle yapmak isteyen Kartal, 2 yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Sergen Yalçın, henüz imza atmasa da Ghezzal ve Rosier'le ilgili bilgi istedi. Yönetici Emre Kocadağ iki oyuncu için koşulların çok zor olduğu söylerken, iki alternatif hazırladıklarından bahsetti. Sağ bek için Frankfurt'tan Danny Da Costa (111 maçta, 11 asist), sağ açık için de Crystal Palace'dan Townsend (204 maçta 24 gol, 33 asist). Emre Kocadağ, Rosier ve Ghezzal'ın da Beşiktaş'a gelirken benzer istatistiklere sahip olduğunu hatırlatırken; Sergen Yalçın'ın ise "Onlar tuttu, ya bu ikisi tutmazsa" cevabını verdiği öğrenildi.

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