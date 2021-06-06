07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sağ kanada 2 yeni transfer! Danny Da Costa ve Townsend...

Kartal'ın sağ kanadına 2 yeni isim!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Son ve şampiyonu , transferde de şampiyon olmak istiyor. Siyah beyazlılarda özellikle kiralık oyuncuların da belirsizliğiyle kadroda önemli eksiklikler bulunuyor. Sağ kanada hamle yapmak isteyen , 2 yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, henüz imza atmasa da Ghezzal ve 'le ilgili bilgi istedi. Yönetici Emre Kocadağ iki oyuncu için koşulların çok zor olduğu söylerken, iki alternatif hazırladıklarından bahsetti. Sağ bek için 'tan Danny Da Costa (111 maçta, 11 asist), sağ açık için de 'dan (204 maçta 24 gol, 33 asist). Emre Kocadağ, Rosier ve Ghezzal'ın da 'a gelirken benzer istatistiklere sahip olduğunu hatırlatırken; Sergen Yalçın'ın ise "Onlar tuttu, ya bu ikisi tutmazsa" cevabını verdiği öğrenildi.

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