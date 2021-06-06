Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre hamlesi!
Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek transfer planmasına ara vermeden başlandı. Siyah-beyazlılar, forvet konusunda gündemine Arjantinli isim Borre'yi aldı. İşte son detaylar...
Kadrosunu iki santrfor alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş aradığı ismi Arjantin'de buldu. Siyah-beyazlılar River Plate forması giyen Kolombiyalı golcü oyuncu Rafael Santos Borre için düğmeye bastı. Fotomaç'ın haberine göre, futbol hayatını Avrupa'da sürdürme kararı alan ve bonservisi de elinde olan 25 yaşındaki oyuncu tam olarak Beşiktaş'ın istediği tarzda bir isim. Hücumun her bölgesinde hareketli ve yırtıcı olmasıyla dikkat çeken Kolombiyalı ile anlaşma çok yakın olsa da Watford'un da devrede olması işleri zorlaştırıyor.
İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın yıllık 1,8 milyon euro'luk teklifinden daha yüksek bir ücret önerince Borre düşünmek için süre istedi. Watford devreye girmiş olsa da Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu belirtiliyor. Arjantin medyasında çıkan haberde, Borre'nin yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kurduğu, bu yüzden Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.
30 HAZİRAN'DA SERBEST
Deportivo Cali altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda 5 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Aynı sezon Deportivo Cali'de kiralık oynayan Borre, sonraki sezon Villarreal'e kiralandı. 2017-18 sezonunda ise River Plate, 3.5 milyon euro karşılığında Borre'nin bonservisini aldı. Borre, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak.
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