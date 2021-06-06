07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre hamlesi!

Son dakika transfer haberi: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek transfer planmasına ara vermeden başlandı. Siyah-beyazlılar, forvet konusunda gündemine Arjantinli isim Borre'yi aldı. İşte son detaylar...


Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre hamlesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Kadrosunu iki santrfor alarak güçlendirmek isteyen aradığı ismi 'de buldu. Siyah-beyazlılar forması giyen Kolombiyalı golcü oyuncu için düğmeye bastı. Fotomaç'ın haberine göre, futbol hayatını 'da sürdürme kararı alan ve bonservisi de elinde olan 25 yaşındaki oyuncu tam olarak Beşiktaş'ın istediği tarzda bir isim. Hücumun her bölgesinde hareketli ve yırtıcı olmasıyla dikkat çeken Kolombiyalı ile anlaşma çok yakın olsa da 'un da devrede olması işleri zorlaştırıyor.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre hamlesi!

ekibi, 'ın yıllık 1,8 milyon euro'luk teklifinden daha yüksek bir ücret önerince Borre düşünmek için süre istedi. devreye girmiş olsa da Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu belirtiliyor. medyasında çıkan haberde, Borre'nin yıllardır 'nde oynamanın hayalini kurduğu, bu yüzden Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Borre hamlesi!

30 HAZİRAN'DA SERBEST

altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda 5 milyon euro karşılığında 'e transfer oldu. Aynı sezon Deportivo Cali'de kiralık oynayan Borre, sonraki sezon 'e kiralandı. -18 sezonunda ise , 3.5 milyon euro karşılığında Borre'nin bonservisini aldı. Borre, 30 Haziran itibarıyla serbest kalacak.

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