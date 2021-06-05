Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a bir tazminat şoku da Guti'den! Davayı kazandı... | BJK haberleri

Fikret Orman döneminde antrenörlük yapan Guti ile yıllık 300 bin euro ve 3 bin euro ev kirası üzerinden sözleşme yapıldı. Guti, Mayıs 2019'da alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek FIFA'ya başvuru yaptı. Siyah Beyazlı ekibin itirazları sonucu süreç CAS'a taşındı.

CAS KARARINI VERDİ!

Beşiktaş'ın 164 bin 400 euroyu, yüzde 5 faiziyle ödemesine karar verildi.

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