05 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a bir tazminat şoku da Guti'den! Davayı kazandı... | BJK haberleri

Beşiktaş'a bir tazminat şoku da Guti'den! Davayı kazandı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'in son şampiyonu , 'dan sonra 'in tazminat davasını da kaybetti.

döneminde antrenörlük yapan ile yıllık 300 bin euro ve 3 bin euro ev kirası üzerinden sözleşme yapıldı. Guti, Mayıs 2019'da alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek 'ya başvuru yaptı. Siyah Beyazlı ekibin itirazları sonucu süreç 'a taşındı.

CAS KARARINI VERDİ!

'ın 164 bin 400 euroyu, yüzde 5 faiziyle ödemesine karar verildi.

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