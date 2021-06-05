05 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta iki futbolcu ile yollar ayrılıyor! | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 3 kulvarda yarışacak kuvvetli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da sözleşme yükü yaratan oyuncularla da yollar ayrılmaya hazırlanıyor. 2 ismin bileti kesildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta iki futbolcu ile yollar ayrılıyor! | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'i şampiyon olarak tamamlayan ve 'nı da müzesine götüren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta iki futbolcu ile yollar ayrılıyor! | BJK haberleri

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta iki futbolcu ile yollar ayrılıyor! | BJK haberleri

'ta süresiz kadro dışı bırakılan ve ayrılmaya yanaşmayan 'ın 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta iki futbolcu ile yollar ayrılıyor! | BJK haberleri

Yine kadroda düşünülmeyen ve devre arasında 'e kiralanan de kontratında son seneye girdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta iki futbolcu ile yollar ayrılıyor! | BJK haberleri

'a yine lisans çıkarmayacak olan yönetim, 'i için ise yine kiralama formülüne başvuracak. 'a kiralanan Boyd'un durumu ise teknik direktör Yalçın'a bağlı.

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