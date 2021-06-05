Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta iki futbolcu ile yollar ayrılıyor! | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 3 kulvarda yarışacak kuvvetli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da sözleşme yükü yaratan oyuncularla da yollar ayrılmaya hazırlanıyor. 2 ismin bileti kesildi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Yine kadroda düşünülmeyen ve devre arasında Karagümrük'e kiralanan Lens de kontratında son seneye girdi.
Douglas'a yine lisans çıkarmayacak olan yönetim, Lens'i için ise yine kiralama formülüne başvuracak. Sivas'a kiralanan Boyd'un durumu ise teknik direktör Yalçın'a bağlı.
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