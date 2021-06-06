07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Suat Serdar için Schalke'nin kapısını çaldı! İşte o teklif...

Beşiktaş Schalke'nin kapısını çaldı! İşte o formül...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'ta transfer çalışmaları son gaz sürüyor. Siyah beyazlılar gelecek sezon mücadele edeceği 'ni de hesaba katarak, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor. , bir süredir gündeminde tuttuğu için Almanya 'ya veda eden 'ün kapısını çaldı. İşte Beşiktaş'ın gurbetçi oyuncu için yapmış olduğu o teklif... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'da gurbetçi oyuncu çalışmaları sürüyor. 'dan düşen 'nin 'nda da forma giyen Türk asıllı 8 numarası ile, 'ın bir görüşme yaptığı ve teklifte bulunduğu ifade edilmişti. O haberler sıcaklığını korurken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Schalke'nin yönetim kurulunda yer alan 'ı aradığı ve Serdar'ın bir yıl kiralanması için destek istediği öğrenildi. Stevens'ın zaman zaman 'ın transferlerinde aracılık ettiği ve scout raporlarına danışmanlık yaptığı biliniyor. (Fotomaç)

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