Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son gaz sürüyor. Siyah beyazlılar gelecek sezon mücadele edeceği Devler Ligi'ni de hesaba katarak, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı hedefliyor. Kara Kartal, bir süredir gündeminde tuttuğu Suat Serdar için Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün kapısını çaldı. İşte Beşiktaş'ın gurbetçi oyuncu için yapmış olduğu o teklif... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Kara Kartal'da gurbetçi oyuncu çalışmaları sürüyor. Bundesliga'dan düşen Schalke'nin Alman Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı 8 numarası Suat Serdar ile, Sergen Yalçın'ın bir görüşme yaptığı ve teklifte bulunduğu ifade edilmişti. O haberler sıcaklığını korurken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Schalke'nin yönetim kurulunda yer alan Huub Stevens'ı aradığı ve Serdar'ın bir yıl kiralanması için destek istediği öğrenildi. Stevens'ın zaman zaman Beşiktaş'ın transferlerinde aracılık ettiği ve scout raporlarına danışmanlık yaptığı biliniyor. (Fotomaç)

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