07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni 10 numarasını Hollanda'da buldu! Mike Tresor Ndayishimiye...

Kartal 10 numarasını Hollanda'da buldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.06.2021

'ta gelecek sezonun hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki sezon lig yarışının yanı sıra 'nde de boy gösterecek. Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada mutlu sona ulaşmasına rağmen kadro derinliğinin dar olması sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşayan , bu sezon aynı sorunu yaşamak istemiyor. Transfer çalışmalarını son hız sürdüren siyah beyazlıların listesine flaş bir isim daha katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın transfer listesine yeni bir 10 numara daha dahil oldu. Siyah-beyazlılar, devre arasında 'nın takımına genç yıldız adayı 'yi almak için Lens ve 'i beraber teklif etmiş ancak olumsuz cevap almıştı. Oyuncuyu öneren de, yönetici 'nın dostu teknik direktör 'ti. Petrovic, asıllı oyuncuyu teklif ettikten sonra Willem II'nun başına geçti ve düşme potasındaki takımı 1 puanla ligde tuttu. Hollanda'dan BD, Beşiktaş'ın bir kez daha Ndayishimiye'ye talip olduğunu yazdı.

10 numara oynayan Ndayishimiye 34 karşılaşmada 4 gol ve 11 asitle sezonu tamamladı. (Fotomaç)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Yalçın'a teklifini iletti! Sözleşme süresi... Beşiktaş Yalçın'a teklifini iletti! Sözleşme süresi...
Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Transfer... Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Transfer...
Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör