Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları sürüyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki sezon lig yarışının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterecek. Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada mutlu sona ulaşmasına rağmen kadro derinliğinin dar olması sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşayan Kara Kartal, bu sezon aynı sorunu yaşamak istemiyor. Transfer çalışmalarını son hız sürdüren siyah beyazlıların listesine flaş bir isim daha katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın transfer listesine yeni bir 10 numara daha dahil oldu. Siyah-beyazlılar, devre arasında Hollanda'nın Willem II takımına genç yıldız adayı Mike Tresor Ndayishimiye'yi almak için Lens ve Mirin'i beraber teklif etmiş ancak olumsuz cevap almıştı. Oyuncuyu öneren de, yönetici Erdal Torunoğulları'nın dostu teknik direktör Zeljko Petrovic'ti. Petrovic, Burundi asıllı oyuncuyu teklif ettikten sonra Willem II'nun başına geçti ve düşme potasındaki takımı 1 puanla ligde tuttu. Hollanda'dan BD, Beşiktaş'ın bir kez daha Ndayishimiye'ye talip olduğunu yazdı.

10 numara oynayan Ndayishimiye 34 karşılaşmada 4 gol ve 11 asitle sezonu tamamladı. (Fotomaç)

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