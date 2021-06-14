14 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Belçika basını duyurdu! Beşiktaş'tan Artem Dovbyk'e kanca!

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlılar için Belçika basını, Artem Dovbyk'i istediğini yazdı. İşte detaykar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Belçika basını duyurdu! Beşiktaş'tan Artem Dovbyk'e kanca!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan 'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Belçika basını duyurdu! Beşiktaş'tan Artem Dovbyk'e kanca!

ile görüşmeleri sürdüren Kara Kartal bir yandan da 'a transfer olan Aboubakar'ın yerini doldurmak için yoğun mesahi harcıyor.

Son dakika transfer haberleri: Belçika basını duyurdu! Beşiktaş'tan Artem Dovbyk'e kanca!

DOVBYK LİSTEYE EKLENDİ

Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise oldu. Belçika basınında yer alan haberde, ile Marsilya'nın yanı sıra ismi açıklanmayan bir Belçika ekibinin 23 yaşındaki golcü için devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Belçika basını duyurdu! Beşiktaş'tan Artem Dovbyk'e kanca!

Dinipro forması ile geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 10 gol 1 asistlik performans sergileyen 'ın kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Belçika basını duyurdu! Beşiktaş'tan Artem Dovbyk'e kanca!

Transfermarkt verilerine göre Ukraynalı golcü 'ın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro...

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