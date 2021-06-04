Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Yusuf Erdoğan, İsmail Çokçalış ve Metincan Cici...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Yeni sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda yerli isimlere ağırlık veren Kara Kartal, Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan, Bursaspor'dan İsmail Çokçalış ve Kastamonuspor'dan Metincan Cici'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile cuma günü masaya oturacaklarını belirtti. Kocadağ, siyah-beyazlı takımın, transfer politikası ile ilgili olarak, yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirtti. Kocadağ'ın, yurt içinde transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda yeni isimleri kadrosuna katmayı düşünüyor. Bu anlamda ilk etapta Kasımpaşa'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan için girişimlere başlandı.
Fanatik'in haberine göre; rotasyonu artırmayı hedefleyen Kara Kartal'da TFF 2. Lig'de Kastamonuspor'da görev yapan 26 yaşındaki sol kanat Metincan Cici için ilk temaslar sağlandı. Genç isimlerle de kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta, geçen sezon 1. Lig'de Bursaspor forması giyen ve yıldızını parlatan İsmail Çokçalış için de girişimler başladı. 3 ismin transferi konusunda kısa sürede somut adımlar atılması bekleniyor.
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