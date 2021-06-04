04 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan yerli operasyonu! Yusuf Erdoğan, İsmail Çokçalış ve Metincan Cici...

Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte gündemdeki 3 isim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Yeni sezonda ve ile birlikte 'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda yerli isimlere ağırlık veren Kara Kartal, 'dan , Bursaspor'dan ve 'dan 'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu , Teknik Direktör ile cuma günü masaya oturacaklarını belirtti. Kocadağ, siyah-beyazlı takımın, transfer politikası ile ilgili olarak, yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirtti. Kocadağ'ın, yurt içinde transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Emre Kocadağ ve , teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda yeni isimleri kadrosuna katmayı düşünüyor. Bu anlamda ilk etapta 'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için girişimlere başlandı.

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Fanatik'in haberine göre; rotasyonu artırmayı hedefleyen Kara Kartal'da TFF 2. Lig'de 'da görev yapan 26 yaşındaki sol kanat için ilk temaslar sağlandı. Genç isimlerle de kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta, geçen sezon 1. Lig'de Bursaspor forması giyen ve yıldızını parlatan için de girişimler başladı. 3 ismin transferi konusunda kısa sürede somut adımlar atılması bekleniyor.



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