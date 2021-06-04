04 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'i Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 kulvarda yarışacak, rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Kartal, özellikle kanat, orta saha ve forvete yeni isimler alacak. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah beyazlı ekipte, Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas gibi isimler de yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer dönemi hızlı geçiyor. vizesi alan , 3 kulvarda rahat mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Listede yıldız isimler de var.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

'da kiralık sözleşmesi biten ve Portekiz'e dönen Gedson Fernandes, sarı kırmızılı ekip ve Beşiktaş'ın transfer gözdesi haline geldi. Mensah'ın opsiyonunu kullanmayacak olan , Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

ANDRE CARILLO

Sağ kanat için alternatif isimler arayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Andre Carillo geldi. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki Andre Carrillo için girişimlere başladığını iddia etti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

A Milli Takım ile Euro 2020'de mücadele edecek olan , Beşiktaş'ın listesinde en üst sırada yer alıyor. Serbest statüsünde olan Kenan Karaman ve menajeriyle temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Beşiktaş'ın 'dan kiraladığı Rosier, kısa sürede farkını gösterdi. Sezon boyunca iyi bir futbol oynayan yıldız futbolcunun bonservisi alınmak isteniyor. Taraftarın da çok sevdiği Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelere devam eden , satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

MIJO CAKTAS

Beşiktaş, Hajduk Split ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Hırvat yıldız ile görüştü. Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. Son karar 'da olacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Devlerin yarışı sürüyor. 'da iyi bir performans sergileyen ve takımı Brendford'a dönecek olan Halil için Beşiktaş, ve Galatasaray devrede. İngiliz kulübünün ikna edilmesi halinde oyuncuyla görüşülecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

DIEGO LAXALT

Beşiktaş, sol bek ve kanatta görev alabilen Diego Laxalt'ı gündemine aldı. Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek Diego Laxalt için Milan ile görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Beşiktaş'ta seferi başladı. Bonservisi elinde bulunan ve senelik 4 milyon euro isteyen yıldız oyuncuya 2 milyon euro net + bonuslar şeklinde bir teklifte bulunuldu. Costa'nın menajeri de yapılan görüşmeyi doğruladı.

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