Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'i Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 kulvarda yarışacak, rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Kartal, özellikle kanat, orta saha ve forvete yeni isimler alacak. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah beyazlı ekipte, Mert Günok, Diego Costa, Steven Caulker ve Mijo Caktas gibi isimler de yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer dönemi hızlı geçiyor. Şampiyonlar Ligi vizesi alan Kartal, 3 kulvarda rahat mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Listede yıldız isimler de var.

GEDSON FERNANDES Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten ve Portekiz'e dönen Gedson Fernandes, sarı kırmızılı ekip ve Beşiktaş'ın transfer gözdesi haline geldi. Mensah'ın opsiyonunu kullanmayacak olan Kartal, Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

ANDRE CARILLO Sağ kanat için alternatif isimler arayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Andre Carillo geldi. Peru ve Brezilya basını Siyah- Beyazlılar'ın, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan 29 yaşındaki Andre Carrillo için girişimlere başladığını iddia etti.

KENAN KARAMAN A Milli Takım ile Euro 2020'de mücadele edecek olan Kenan Karaman, Beşiktaş'ın listesinde en üst sırada yer alıyor. Serbest statüsünde olan Kenan Karaman ve menajeriyle temaslar sürüyor.

VALENTINE ROSIER Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kiraladığı Rosier, kısa sürede farkını gösterdi. Sezon boyunca iyi bir futbol oynayan yıldız futbolcunun bonservisi alınmak isteniyor. Taraftarın da çok sevdiği Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelere devam eden Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

MIJO CAKTAS Beşiktaş, Hajduk Split ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Hırvat yıldız Mijo Caktas ile görüştü. Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 maçta 9 gol attı 3 asist yaptı. Son karar Sergen Yalçın'da olacak.

HALİL DERVİŞOĞLU Devlerin Halil Dervişoğlu yarışı sürüyor. Galatasaray'da iyi bir performans sergileyen ve takımı Brendford'a dönecek olan Halil için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray devrede. İngiliz kulübünün ikna edilmesi halinde oyuncuyla görüşülecek.