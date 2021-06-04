04 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Spartak Moskova'dan Valentin Rosier için flaş teklif! Beşiktaş...

Rosier için flaş teklif! Dev rakamı gözden çıkardılar
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.06.2021

'a sezon başında 'dan kiralık olarak katılan için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. basınında yer alan habere göre, kulübü Fransız sağ bek için 5 milyon Euro ödemeye hazır. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'ın tekrardan kadrosuna katmak istediği ve 'la görüşmelerini sürdürdüğü için devreye girdi.

'nın haberine göre, teknik direktörlük koltuğuna 'yı getiren ve bu sezon elemelerinde mücadele edecek olan ekibi, Rosier'i transfer etmek için 5 milyon Euro ödemeye hazır.

Haberde yer alan ifadelere göre, Spartak Moskova yönetiminin Rosier için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak yeni teknik direktör Rui Vitoria'nın kararını bekledikleri belirtildi.

Fransız sağ bek Rosier, bu sezon Beşiktaş'ta ligde 33 maça çıkarken 1 gol attı, 7 de asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte gündemdeki 3 isim Beşiktaş'tan yerli operasyonu! İşte gündemdeki 3 isim
Kartal'dan süper transfer hamlesi! Yıldız isim... Kartal'dan süper transfer hamlesi! Yıldız isim...
Aboubakar ile yollar ayrılacak mı? İşte son gelişmeler Aboubakar ile yollar ayrılacak mı? İşte son gelişmeler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör