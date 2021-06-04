Beşiktaş'a sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak katılan Valentin Rosier için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Portekiz basınında yer alan habere göre, Spartak Moskova kulübü Fransız sağ bek için 5 milyon Euro ödemeye hazır. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın tekrardan kadrosuna katmak istediği ve Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdürdüğü Valentin Rosier için Spartak Moskova devreye girdi.



A Bola'nın haberine göre, teknik direktörlük koltuğuna Rui Vitoria'yı getiren ve bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Rus ekibi, Rosier'i transfer etmek için 5 milyon Euro ödemeye hazır.



Haberde yer alan ifadelere göre, Spartak Moskova yönetiminin Rosier için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak yeni teknik direktör Rui Vitoria'nın kararını bekledikleri belirtildi.



Fransız sağ bek Rosier, bu sezon Beşiktaş'ta ligde 33 maça çıkarken 1 gol attı, 7 de asist yaptı.

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