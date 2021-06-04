Son dakika transfer haberi: Spartak Moskova'dan Valentin Rosier için flaş teklif! Beşiktaş...
Beşiktaş'a sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak katılan Valentin Rosier için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Portekiz basınında yer alan habere göre, Spartak Moskova kulübü Fransız sağ bek için 5 milyon Euro ödemeye hazır. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın tekrardan kadrosuna katmak istediği ve Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdürdüğü Valentin Rosier için Spartak Moskova devreye girdi.
A Bola'nın haberine göre, teknik direktörlük koltuğuna Rui Vitoria'yı getiren ve bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Rus ekibi, Rosier'i transfer etmek için 5 milyon Euro ödemeye hazır.
Haberde yer alan ifadelere göre, Spartak Moskova yönetiminin Rosier için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak yeni teknik direktör Rui Vitoria'nın kararını bekledikleri belirtildi.
Fransız sağ bek Rosier, bu sezon Beşiktaş'ta ligde 33 maça çıkarken 1 gol attı, 7 de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig